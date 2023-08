Saiba quem é o ator mirim que será filho de Marina Ruy Barbosa em Fuzuê

Lembra dele? Ex-ator mirim de Mar do Sertão volta em nova novela da Globo para ser filho da personagem de Marina Ruy Barbosa em Fuzuê

A novela Fuzuê estreia na faixa das 19h na Globo nos próximos dias e vai trazer de volta um ator mirim que conquistou os telespectadores há pouco tempo. O ator mirim Theo Matos foi escalado para interpretar o filho de Preciosa, que é vivida pela atriz Marina Ruy Barbosa. E ele já é um rostinho conhecido dos fãs de novelas!

No ano passado, Theo Matos interpretou o pequeno Cirino na novela Mar do Sertão, que era o filho do personagem de Caio Blat. Agora, ele está em sua segunda novela e só tem o que comemorar.

Theo tem apenas 6 anos de idade e mora no Rio de Janeiro com sua família. Além de Mar do Sertão, ele também já gravou um filme de Natal ao lado da atriz Ingrid Guimarães para o Prime Video.

Nos bastidores das gravações da novela Fuzuê, o menino comemorou seu novo trabalho na TV. “Fico muito feliz em poder fazer mais um trabalho na TV. Todos do elenco me receberam muito bem, principalmente a Marina, que é sempre muito atenciosa e carinhosa comigo. Estou muito ansioso para a estreia. Tenho certeza que será mais um sucesso”, contou.

Fuzuê estreia em 14 de agosto para substituir a novela Vai na Fé.

Marina Ruy Barbosa vai ser uma vilã em Fuzuê

Durante a coletiva de imprensa da novela Fuzuê, a atriz Marina Ruy Barbosacontou que está se reinventando com sua primeira vilã, Preciosa Montebello. “Fuzuê veio como um presente na minha vida e na minha carreira, estava com muita saudade de fazer esse formato, eu cresci na televisão, cresci na novela, é algo que sou completamente apaixonada. Fazendo a Preciosa, vejo o quanto amo estar em um projeto que me orgulha. Dá aquele cansaço gostoso”, ela vibrou com a trama, que estreia em agosto.

A ruiva entregou mais detalhes sobre a vilã, uma empresária que descobre um tesouro escondido como herança: “Quando me convidaram e eu li foi amor à primeira vista (...) A preciosa é realmente icônica, é uma vilã, que é capaz de tudo, qualquer coisa, mas tem esse tom cômico, tem um certo exagero e o horário permite isso”, completou.

A atriz também aproveitou para revelar qual é o verdadeiro fuzuê de Preciosa: “Ela está passando por esse momento de falência, as coisas não tão dando certo, é uma vilã que gosta de poder e status, mas é uma vilã falida que não perde a pose. Acho que quando ela descobre que tem uma irmã, enquanto o pai teoricamente está morto, gera uma grande confusão”, disse.