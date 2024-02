Rafa Kalimann faz sua estreia nas novelas em "Família é Tudo"

O primeiro teaser de Família É Tudo já foi divulgado! A novela vai substituir Fuzuê no horário das 7 e terá Rafa Kalimann como vilã

A estreia de Rafa Kalimann como atriz em uma novela da Globo está cada vez mais próxima! No último domingo, 18, a emissora compartilhou o primeiro teaser da próxima trama das 19h, Família É Tudo, que repercutiu nas redes sociais.

No trecho, a influenciadora digital apareceu atuando ao lado de Jayme Matarazzo, seu par romântico. "Quando a Electra souber que a gente está junto, Luca, ela vai surtar", disse ela. Rafa também compartilhou o momento em seu perfil oficial no X, antigo Twitter. "AHHH ELA VAI SURTAR", legendou.

As primeiras cenas repercutiram entre os internautas, que não deixaram de opinar sobre a atuação da ex-BBB 20, que dará vida à vilã Jéssica de Osma. "Anos sem ver novela, mas nessa não ficarei de fora", disse uma seguidora. "Ansiosa para te ver na telinha arrasando", afirmou outra. "Você está tão incrível", escreveu a atriz Deborah Secco.

Família É Tudo contará a história de Frida Mancini (Arlete Salles), uma mulher que sonha em reunir os cinco netos. O seu desaparecimento em alto-mar é o que promoverá a união dos herdeiros. Electra, uma das netas, (Juliana Paiva) é apresentada como a mais "sensível".

Electra será presa após ser acusada de tentar matar o namorado Luca (Jayme Matarazzo). Depois de sair da cadeia, terá que lidar com o namoro do amado com a melhor amiga Jéssica, interpretada por Rafa.

A novela de Daniel Ortiz, com direção artística de Fred Mayrink, tem sua estreia marcada para o dia 4 de março.

Rafa Kalimann revela como foi recebida por atores da Globo

Rafa Kalimann está prestes a estrear em Família É Tudo, próxima novela das 7 da TV Globo, em que ela viverá uma das vilãs da trama, que está prevista para estrear no dia 4 de março em substituição a Fuzuê. A CARAS Brasil participou da coletiva de imprensa da nova produção da Globo, onde a artista contou como está sendo os bastidores do trabalho na TV.

"Tudo está acontecendo da melhor forma possível. Eu conheci o Dani [Daniel Ortiz, autor da novela], me chamaram pra fazer o teste e veio o grande presente [minha personagem], com Fred [Mayrink, o diretor] melhor ainda", conta.

Animada para a estreia em horário nobre da Globo, Kalimann entrega que foi bem recebida pelos colegas de elenco. No entanto, ela destaca Jayme Matarazzo, seu par romântico, como um incentivador para que consiga entregar com a sua personagem. "A primeira vez que eu tive uma troca com o Jayme [Matarazzo] ele falou: 'Rafa, vai se divertir. Chega no set e solta tudo o que você tem para levar'. Isso fez toda diferença, obrigada. Estou aproveitando essa oportunidade, estou muito grata. Acho que a Jessica é uma personagem muito profunda", revelou. Confira a entrevista completa!