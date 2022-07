Poliana Moça: resumo da novela de 04 a 08 de julho

Nos próximos capítulos de Poliana Moça, Otto faz planejamento e alerta funcionários da Onze para conseguir informações sobre Waldisney

Capítulo 76 - Segunda-feira, 04 de julho

Otto cria plano para ficar a sós com Roger. O empresário pede para Marcelo convidar Glória para um jantar. André ameaça Luca Tuber com o vazamento do vídeo do rival humilhando Raquel. Otto tem o resultado da análise dos botões --os que encontrou na sua casa no dia do furto do Pinóquio. Poliana vai chorar no colo do pai e desabafa sobre a briga com Éric. Luigi tenta ficar com Song. Mario perturba o romance, quebra a torneira da pia e uma desordem ocorre. Joana reclama pelo fato de Sérgio não ter arrumado a torneira anteriormente, e eles cogitam terminar. Júlio vai jantar na padaria, e Durval faz questão de atendê-lo e intimá-lo. Claudia chega e nota a atitude do marido. Posteriormente, ela dá uma lição sobre ciúme e posse no relacionamento. Otto amedronta Roger. Os condôminos comentam sobre os barulhos na casa da Glória. Pedro e Chloe vão ver o que está acontecendo.

Capítulo 77 - Terça-feira, 05 de julho

Davi vai atrás de Pedro e Chloe. Eugênia fala que Durval vai dormir no sofá. Glória chega em casa e nota a confusão formada. Claudia convida Júlio para ir à sua casa e avisa Durval. Pinóquio reclama sobre estar preso pelo cabo de energia novamente. Marcelo notifica os alunos que todos os projetos para a estreia da websérie foram aprovados pela diretora Ruth. Éric chega atrasado para aula de dança, e seus colegas reclamam. Éric sugere a Poliana para formar outra dupla na coreografia. Luca Tuber revela a Raquel que achou suja a ideia de pedir para André ameaçá-lo com o vídeo. Pinóquio cria um perfil nas redes sociais como Pinot Vioney. Otto faz planejamento e alerta funcionários da Onze para conseguir informações sobre Waldisney.

Capítulo 78 - Quarta-feira, 06 de julho

Sérgio e Joana brigam na frente dos funcionários. Gleyce e dona Branca ouvem os desabafos de Renato. Raquel cobra André por ter ido ameaçar o Luca. Dona Branca vê a moto de Renato e fala que quer dar uma volta com ele um dia. Pinóquio encontra Pedro nas redes sociais e manda mensagem para o garoto. Luca anuncia para Celeste que encontrou, por meio de um programa, possibilidades compatíveis à sua mãe, Laura Souza. Joana pede divórcio a Sérgio. Pinóquio declara que sente saudades do Otto. Roger fica enfurecido. Vinícius revela sentimento por Raquel a Jefferson.

Capítulo 79 - Quinta-feira, 07 de julho

Os alunos assistem à websérie juntos. Helena dá a ideia de ir de casal na estreia, igual as estreias de Hollwoood. Bento convida Kessya para ir junto com ele no tapete vermelho. Pedro lê a mensagem de Pinot e acha que ele está amarrado em casa. Magabelo e Yupechloe perguntam para Pinóquio se ele pode fazer uma chamada de vídeo. Joana fala para Claudia que pediu divórcio de Sérgio. Otto vai até a casa de Glória pedir desculpas para Roger. O pai de Poliana, na verdade, planeja uma emboscada. Henrique quer saber como está a situação de Helô com Renato. O professor de música passeia de moto com dona Branca e Antônio.

Capítulo 80 - Sexta-feira, 08 de julho

Celeste observa de longe sua suposta mãe entrando na garagem. Sérgio diz para Otto e Jefferson que vai se divorciar de Joana. Poliana estuda quando recebe mensagem de Éric, convidado-a para ir na estreia da websérie com ele. Violeta repara que Pinóquio criou um perfil nas redes sociais. Celeste vai até a casa da suposta mãe para conversar. A jovem mostra uma foto antiga. Otto pede desculpas à filha por ficar ausente e pergunta se ela quer ajuda na lição de Matemática. Poliana liga para Kessya e conta que Éric a chamou para o evento da estreia e expõe sua dúvida em aceitar. Celeste consegue enganar Durval. Vini e André percebem a encenação da colega. Violeta e Waldisney descobrem que Pinóquio estava falando com Pedro, filho do médico que eles sequestraram. Poliana conversa com Otto sobre o convite de Éric.