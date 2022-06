Pantanal: Saiba como será o pedido de casamento de Tibério para Muda

Tibério esbanja romantismo ao fazer pedido de casamento para Muda no remake da novela Pantanal

Nos próximos capítulos do remake da novela Pantanal, da Globo, Tibério (Guito) vai fazer o tão esperado pedido de casamento para Muda (Bella Campos). Romântico, ele dará um anel de noivado repleto de significado para a amada.

Nas cenas, segundo o site Jornal Extra, Tibério pede para Eugênio (Almir Sater) ir buscar o anel de noivado que foi de sua mãe. Ele vai entregar a joia para Muda em um pedido especial. Em um momento a dois, ele diz: “Eu prometi que só ia entregar ele para quem fizesse o meu coração saltar mais que burro xucro”.

Então, Muda se declara para o amado. “O que eu posso dizer, Tibério? Você me resgatou para vida... Você me ensinou o que era respeito... O que era amor... E eu quero me sentir, para sempre, como eu sinto quando você olha para mim”. Então, os dois trocam um beijo apaixonado. Inclusive, eles vão convidar Filó (Dira Paes) e José Leôncio (Marcos Palmeira) para serem os padrinhos da cerimônia.

Bella Campos aparece vestida de noiva nos bastidores de Pantanal

Nesta semana, a atriz Bella Campos deu um spoiler sobre os próximos capítulos da novela Pantanal. Ela apareceu vestida de noiva no intervalo de uma gravação da novela e encantou todo mundo.

“Será que a Muda vai casar?”, perguntou ela na legenda.