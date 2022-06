Pantanal: Maria Bruaca faz pedido inusitado para Alcides na cama

Em momento quente, Maria Bruaca dá sugestão para Alcides envolvendo o marido, Tenório, na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 18h29

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai fazer um pedido inesperado para Alcides (Juliano Cazarré) quando os dois ficarem sozinhos no quarto. Ela vai pedir para ele colocar o pijama do seu marido, Tenório (Murilo Benício), em um momento pra lá de quente.

Nas cenas, Maria Bruaca chama Alcides para a cama do quarto de casal no meio da madrugada para uma noite quente. Inclusive, ela diz para o amante tirar a roupa e colocar o pijama de Tenório. A dona de casa diz que quer sentir o cheiro do marido enquanto transa com o amante.

“A sua Bruaca vai lhe servir de um jeito que você não vai mais esquecer... E vai ser aí mesmo, que nem você tanto gosta”, diz ela, fingindo que o amante é seu marido. Mesmo sem graça, Alcides entra na brincadeira dela e os dois tem uma noite juntos.

Maria Bruaca erra o nome do marido na novela Pantanal

Nas cenas da novela Pantanal, segundo o site Notícias da TV, Tenório quer ter uma noite de amor com Maria Bruaca, mas ela foge do marido e diz que não quer. Furioso com a atitude dela, ele diz que ela só dorme e tenta insistir. Neste momento, ela diz: “Sai pra lá, Levi... Agora eu não quero”. O fazendeiro leva um susto com a troca de nomes.

Tenório pergunta o motivo para ela ter falado o nome do Levi e ela tenta disfarçar. Bruaca diz que fez uma oração para Levi antes de dormir e que se confundiu. Porém, Tenório não acredita nela e pergunta porque ela está pensando no Levi. Ela brinca que é pelo motivo que ele está imaginando e volta a dormir.