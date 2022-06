Pantanal: Maria Bruaca chama Tenório pelo nome do amante

Maria Bruaca comete gafe na cama ao trocar o nome de Tenório pelo nome do amante na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 12h01

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vai cometer o mesmo erro do marido, Tenório (Murilo Benício). Após descobrir que ele tem outra família quando ele a chamou de Zuleica (Aline Borges) na cama, ela também vai se confundir! Bruaca dirá o nome do amante em um momento do casal no quarto.

Tenório fica com a pulga atrás da orelha ao ouvir Bruaca chamá-lo pelo nome de outro

Nas cenas, segundo o site Notícias da TV, Tenório quer ter uma noite de amor com Maria Bruaca, mas ela foge do marido e diz que não quer. Furioso com a atitude dela, ele diz que ela só dorme e tenta insistir. Neste momento, ela diz: “Sai pra lá, Levi... Agora eu não quero”. O fazendeiro leva um susto com a troca de nomes.

Tenório pergunta o motivo para ela ter falado o nome do Levi e ela tenta disfarçar. Bruaca diz que fez uma oração para Levi antes de dormir e que se confundiu. Porém, Tenório não acredita nela e pergunta porque ela está pensando no Levi. Ela brinca que é pelo motivo que ele está imaginando e volta a dormir.

Vale lembrar que Maria Bruaca e Levi tiveram um romance às escondidas enquanto ele trabalhou como peão na fazenda de Tenório antes de morrer devorado pelas piranhas.