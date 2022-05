Pantanal: Juma termina o namoro com Jove. Saiba o motivo!

Juma se sente traída por Jove e decide se afastar do rapaz nos próximos capítulos da novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 30/05/2022, às 11h26

Nas próximas cenas do remake da novela Pantanal, da Globo, Juma (Alanis Guillen) vai tomar uma decisão radical sobre seu namoro com Jove (Jesuíta Barbosa). Após aceitar ir morar na fazenda do pai dele, ela vai se sentir traída pelo namorado por causa de uma atitude dele contra o Velho do Rio (Osmar Prado).

Nas cenas, segundo a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo, Juma ficará muito magoada e furiosa ao descobrir que Jove tirou uma foto do Velho do Rio sem a autorização dele. Isso porque o rapaz queria provar que o Velho do Rio é muito parecido com seu pai e é, na verdade, o seu avô desaparecido.

Juma se revolta com a atitude de Jove e vai embora da fazenda. Ela volta a morar na tapera. Um dia, ela recebe a visita de Filó (Dira Paes), que tenta convencê-la a perdoar Jove. “Ele traiu a minha confiança. A minha e a do Velho!”, diz ela. Então, Filó rebate ao dizer que o Velho do Rio já perdoou Juma e que ela também deve repensar sua atitude, já que Jove só fez isso por amor ao pai.

Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa respondem se estão namorando ou não

Em entrevista no Fantástico, Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa foram questionados se estão namorando ou não nos bastidores do remake de Pantanal. Os dois contaram que estão muito próximos por causa dos personagens, mas não estão namorando.

“A gente se ama e gosta...”, disse ele. E ela completou: “Viramos parceiros, aprendizes, mas a gente não namora”. Então, ele declarou: “Não. A gente se paquera o tempo todo”.