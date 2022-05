Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen fazem suspense sobre rumores de romance na vida real

Intérpretes de Jove e Juma na novela Pantanal, Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen despistam sobre possibilidade de romance fora da TV: 'A gente se paquera o tempo todo'

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 21h22

O ator Jesuíta Barbosa e a atriz Alanis Guillen estão dando o que falar ao interpretarem o casal Jove e Juma no remake da novela Pantanal, da Globo. Os rumores nos bastidores dizem que os dois estariam vivendo um romance além das câmeras. Inclusive, eles foram flagrados trocando um selinho na celebração do aniversário dela durante as gravações da novela. Porém, os dois despistam e fazem suspense sobre os boatos.

Jesuíta Barbosa e Alanis Guillen negam namoro nos bastidores de Pantanal

Em entrevista ao Fantástico deste domingo, 29, eles foram questionados se estão namorando na vida real e negaram o namoro. “A gente se ama e gosta...”, disse ele. E ela completou: “Viramos parceiros, aprendizes, mas a gente não namora”. Então, ele declarou: “Não. A gente se paquera o tempo todo”.

Em outro momento da entrevista, ele brincou: “Eu conto ou você conta?”. Ela entrou na brincadeira. “A gente pode aproveitar e anunciar...”, declarou. E ele disse: “A gente tá junto, criando leveza e se cuidando, que eu acho que é o mais importante a se fazer”.

Por fim, Alanis também comemorou o sucesso do casal Jove e Juma na novela, já que os fãs estão adorando as cenas de romance deles. “Que legal que jove e juma está gerando uma catarse tão genuína em vocês”, disse ela.