Pantanal: Homenagem para Claudio Marzo comove os fãs

Intérprete de três personagens na primeira versão de Pantanal, Claudio Marzo, que faleceu em 2015, reaparece no remake em homenagem póstuma

O remake da novela Pantanal, da Globo, fez uma homenagem comovente para o ator Claudio Marzo, que faleceu em 22 de março de 2015. O rosto dele foi inserido de forma digital em uma cena do remake da trama, que foi exibida na noite deste sábado, 13, e gerou uma onda de comentários nas redes sociais.

Na versão original da trama, Marzo interpretou três personagens: o Velho Joventino, José Leôncio e também o Velho do Rio. No remake, o rosto dele apareceu em uma cena emocionante e simbólica. O ator surgiu como um peão em uma comitiva fantasma que passou pela fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira). Na cena, Claudio Marzo surgiu cumprimentando o atual Velho do Rio, interpretado por Osmar Prado.

Vale lembrar que o ator Claudio Marzo faleceu aos 74 anos durante um período internado no Rio de Janeiro. Ele morreu em decorrência de problemas pulmonares e seu corpo foi cremado.

Confira algumas reações dos internautas com a homenagem para Claudio Marzo em Pantanal:

