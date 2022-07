Pantanal: Érica destrói o coração de José Lucas

Érica choca José Lucas com revelação sobre sua vida longe da fazenda na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 24/07/2022, às 19h47

Nos próximos capítulos da novela Pantanal, da Globo, Érica (Marcela Fetter) vai deixar José Lucas (Irandhir Santos) com o coração despedaçado. Isso porque a moça vai anunciar que vai embora da fazenda da família Leôncio porque tem outra pessoa em sua vida. Durante a temporada que ela ficou na fazenda, os dois viveram uma grande paixão, com direito a vários momentos de romance. Porém, tudo vai acabar.

Nas cenas, Érica anuncia que vai partir na manhã seguinte e José Lucas fica chocado. “Seu pai e o Jove vão para Campo Grande amanhã... Eu vou ver se eles me levam. Diferente de você, eu tenho alguém esperando por mim”, diz ela, e completa: “Eu vim aqui para mergulhar no meu trabalho e fui ficando por medo de encarar os meus problemas”.

José Lucas acusa a jovem de mentir para ele durante todo esse tempo e ela se defende. “Eu não menti... Eu omiti. É diferente. Eu não tinha a intenção de te envolver nos meus problemas. Pra falar a verdade, não estava nos meus planos vir para essa fazenda e, muito menos, conhecer um cara tão maravilhoso quanto você”, declara.

Érica vai aparecer grávida em Pantanal

Depois de ir embora, Érica volta para a fazenda de José Leôncio com seu pai, Ibraim (Dan Stulbach), e anuncia que está grávida de José Lucas. O pai dela tenta fazer com que ela interrompa a gestação, mas pensará em tirar proveito de um casamento arranjado com o peão.