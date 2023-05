Onde O Rei do Gado foi gravado? Saiba o local das fazendas

A novela O Rei do Gado ficou marcada por suas diversas fazendas no Brasil

O Rei do Gado, novela de sucesso da Globo de 1996, está em reprise pela emissora no Vale A Pena Ver de Novo. Com seu episódio final chegando, previsto para a próxima sexta-feira, 26, a trama deixa muitos aspectos que continuam marcando o Brasil há quase 30 anos. Entre um deles, estão as famosas fazendas da produção, que serviram de cenário para inúmeras cenas da novela. Saiba o local onde as gravações de O Rei do Gado aconteceram.

Sede das novelas da Globo, o Projac, localizado em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, englobou parte das gravações de O Rei do Gado. Os estúdios, porém, não foram os únicos que serviram de cenário para a trama. As cidades de Guaxupé, em Minas Gerais, Aruanã, em Goiânia, e Itapira, Ribeirão Preto e Amparo, em São Paulo, guardam as fazendas retratadas na trama.

A Fazenda Engenho das Palmeiras, localizada em Itapira, ganhou fama após servir de lar fictício para o personagem Geremias Berdinazzi, vivido por Raul Cortez (1932–2006). Já na cidade de Taquaritinga, a Fazenda Contendas, que atualmente é um centro universitário, também foi palco de cenas de O Rei do Gado. Além das propriedades, outras fazendas de Ribeirão Preto e Amparo também serviram de cenário para a novela, assim como o Bar Pinguim e o calçadão da região.

