Atriz de O Rei do Gado sofreu com triste doença aos 26 anos; conheça a história

Destaque em O Rei do Gado, a atriz foi impactada com o diagnostico de uma doença pouco conhecida na época

No ar com a reprise da novela O Rei do Gado, na TV Globo, a atriz Luciana Vendramini (52) enfrentou uma dura batalha em sua vida pessoal nos anos 90. Vivendo o auge da carreira, a famosa foi diagnosticada com uma doença perversa e pouco conhecida na época.

A artista estava com 26 anos quando descobriu que tinha TOC (Transtorno Obsessivo-Compulsivo), um problema psiquiátrico que provoca impulsos ou comportamentos que podem afetar de maneira agressiva o trabalho e relacionamento das pessoas.

Em entrevista concedida à coluna Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a atriz comentou sobre o projeto, que tem sido produzido em parceria com o jornalista Armando Antenore. Ela disse que é um grande sonho dividir com as pessoas o que acabou enfrentando.

"Ele já está quase pronto e deve sair no ano que vem. Esse livro precisa sair porque toda vez que eu falo sobre isso o Brasil inteiro vem atrás de mim. Recebo muitas mensagens. Foi difícil ter informações na época sobre o assunto. Por isso, prometi para mim mesma que falaria sobre a questão. É uma verdade que pode chocar as pessoas, mas é real e pode acontecer com qualquer um", contou.

Atriz Luciana Vendramini (Foto: Reprodução / Instagram)

Depois de anos tendo cuidados com a saúde mental, Luciana confessou que durante a pandemia do COVID-19 precisou reforçar ainda mais sua atenção, para não passar por recaídas.

"Eu sou uma pessoa muito analisada e hoje tenho muitas ferramentas para lidar com uma eventual crise, por exemplo. Mas é muito raro. Na pandemia, o que pegou foi a ansiedade. Eu sofro, mas consigo lidar. Eu ajudei muita gente também. O meu telefone não parava", revelou.

Longe da televisão desde 2020, quando fez uma participação no seriado Os Roni, do Multishow, Luciana tem investido na carreira como palestrante e também influenciadora. Em seu perfil do Instagram, ela costuma compartilhar detalhes de sua vida e alguns trabalhos.

Recentemente a atriz, que já foi casada com o cantor Paulo Ricardo, chamou atenção dos fãs ao assumir o relacionamento com Henrique, um analista da área de investimentos de, 13 anos mais novo do que ela.