De biquíni, Luciana Vendramini, de O Rei do Gado, empina o bumbum

No ar na reprise da novela O Rei do Gado, Luciana Vendramini exibe sua boa forma aos 52 anos de idade ao surgir apenas de biquíni na web

A atriz Luciana Vendramini (52) agitou as redes sociais ao compartilhar um ensaio fotográfico apenas de biquíni em um lindo dia de sol. A estrela apareceu ostentando a sua boa forma e com o bumbum empinado ao posar em um piscina sofisticada.

“Lembranças de um final de dia lindo, céu, natureza, água, ofurô, silêncio, mar... mente em paz e harmonia”, disse ela na legenda.

Atualmente, a atriz pode ser vista como a personagem Marita na reprise da novela O Rei do Gado, noVale a Pena Ver de Novo. Recentemente, ela contou sobre a época da gravação da novela. “Eu estava num momento muito bom da minha vida. Tinha aprendido muita coisa no teatro e fiz grandes amigos no elenco. A Silvia Pfeifer, por exemplo, foi alguém de quem me aproximei muito. Foi uma novela com mais de 200 capítulos, então, teve um envolvimento enorme”, contou no Jornal O Globo.

Luciana Vendramini e o namorado

A atriz Luciana Vendramini (51) surpreendeu os fãs ao fazer uma rara aparição com o namorado,Henrique, nas redes sociais. Nesta semana, ela celebrou o aniversário dele com uma festa em casa e aproveitou para registrar o momento especial.

Os dois apareceram abraçados durante a comemoração e ela declarou os seus sentimentos por ele. "Meu amor fez aniversário, meu namorado, meu marido, meu tudo! E também nossa filhinha Nick fez mesversário, 3 meses! Que dia feliz!", disse ela na legenda.

Luciana e Henrique estão juntos desde 2019, mas levam um relacionamento longe dos holofotes.