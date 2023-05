Mansão de novela da Globo tombada como patrimônio está à venda; saiba por quanto

Mansão de luxo que abrigou personagens de novela da Globo ficou conhecida como Vila Itacaré e está à venda

A mansão da novela Guerra dos Sexos, que foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), foi colocada à venda no mercado imobiliário carioca. Responsável por abrigar os icônicos personagens de Fernanda Montenegro (93) e Paulo Autran (1922-2007) na trama que foi transmitida em 1983 pela Globo, a propriedade de luxo teve a construção finalizada em 1904 e ficou conhecida como Vila Itacaré. Atualmente, o palacete está à venda por 5 milhões de reais.

Localizada em Petrópolis, no Rio de Janeiro, a mansão de luxo de 2500 m² de área conta com uma grande variedade de salas. Com três salas de estar, uma de jantar, uma de almoço, varanda, saleta e hall de entrada com piso de mármore, a propriedade também possuí cozinha ampla e uma despensa.

Para os cômodos privativos, a mansão de Guerra dos Sexos se divide em dois andares. No primeiro piso, ficam cinco quartos, dois banheiros, porão e lavanderia, além da sala principal e da despensa. O segundo andar da propriedade de luxo , por sua vez, abriga três suítes, uma delas com varanda e sala íntima, dois quartos, dois banheiros de serviço e um roupeiro.

Além da mansão principal, a Vila Itacaré também conta com anexos para compor sua fama de palácio. Com uma casa de hópedes, que conta com sala, quarto e banheiro, a propriedade de luxo também possuí salão de jogos, casa do caseiro, garagem para quatro carros, estacionamento e canil.

Do mesmo autor do Cristo Redentor, o projeto luxuoso da mansão foi elaborado pelo arquiteto Heitor da Silva Costa. Segundo o portal RD1, moradores de Petrópolis afirmam que o castelo veio desmontado da Alemanha, pedra por pedra, e foi remontado na cidade, mas o fato não foi comprovado por historiadores.