Mansão onde morreu ator de Amor de Mãe está a venda; saiba por quanto

Ator teve um ataque cardíaco na mansão após voltar das gravações de Amor de Mãe

A mansão onde o ator Filipe Duarte (1973-2020) morreu foi colocada à venda no mercado imobiliário europeu em janeiro deste ano. Conhecido por estrelar a novela Amor de Mãe, da Globo, o português fez carreira na televisão em seu país de origem. Após um tempo depois de ter finalizado as gravações de Amor de Mãe no Brasil e ter voltado para Portugal, ele teve um ataque cardiáco na casa luxuosa aos 46 anos, em janeiro de 2020, deixando a esposa, a atriz espanhola Nuria Mencia (51), e sua filha, que tinha apenas nove anos na ocasião. Mais de três anos após a morte do ator, a propriedade na área nobre de Cascais, perto de Lisboa, foi anunciada por 1,690 milhão de euros, cerca de R$ 9,3 milhões.

Filipe Duarte morreu na cozinha da mansão de luxo, depois de seu último trabalho na televisão como o personagem Gabo, paixão de Thelma, interpretada por Adriana Esteves (53), na novela Amor de Mãe. Segundo o portal Terra, o ator havia economizado durante anos para comprar o sonhado imóvel para viver com sua filha e sua esposa.

Para deixar a mansão com a cara da família, os 230 metros de área construída passaram por uma ampla reforma. A morte de Filipe Duarte aconteceu pouco depois da finalização das obras. A viúva e a filha deixaram a casa luxuosa após a tragédia para morar na Espanha, e colocaram o imóvel à venda por trazer más recordações, segundo o site Flash.

Leia também: Gil do Vigor mora em mansão luxuosa nos EUA: 'É muito chique'