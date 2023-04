Gil do Vigor mora em mansão luxuosa nos EUA: 'É muito chique'

Gil do Vigor está morando em mansão luxuosa enquanto termina seu PhD nos Estados Unidos

Gil do Vigor (31) pode ter voltado aos radares dos internautas com os comentários sobre a final do BBB23, porém, o ex-brother anda muito ocupado no exterior. Com uma rotina árdua de estudos para seu PhD na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, o economista precisou se mudar para as terras estadunidenses para focar na vida acadêmica, e está morando em uma mansão de luxo.

Localizado em Davis, na Califórnia, o novo lar de Gil do Vigor conta com mais de 380 metros quadrados e tem até um campo de golfe próximo da propriedade. "Campo de milhões. Quem diria que eu ia morar em um lugar com campo de golfe. Olha esse mato, olha a perfeição. Não parece que estou no céu? Eu mereço morar no luxo, no regozijo. Olha esse lugar que eu moro! É muito chique", declarou o ex-BBB enquanto mostrava a mansão luxuosa no programa Mais Você.

"Sinto paz, conforto, tranquilidade. A casa é iluminada, estou no meu canto. Não tenho que me preocupar, tem um lugar para estudar, área verde para me conectar com natureza, Deus. Todos os elementos que eu preciso para estar sempre bem. É um vigor. Ainda estou me readaptando com a segurança, em não ter povo na porta", adicionou Gil do Vigor sobre a mansão no exterior.

Leia também: Gil do Vigor causa controvérsia ao criticar torcida de sister do BBB 23: “Fãs chatos”

Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-brother compartilhou sua rotina de estudos nos Estados Unidos: "Estou desde dezembro estudando para passar, para aprender. Já estudei políticas monetárias, qual seria a decisão do banco central sobre emissão de moedas, políticas ficais, estudei econometria para saber causalidade, o que afeta as variáveis econômicas". Gil do Vigor ainda comentou sobre a correria da vida acadêmica: "No PhD, eu só acordo e lembro que tenho que estudar".