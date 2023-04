Gil do Vigor gera polêmica ao opinar sobre a final do BBB 23: “Vencerá fácil”

O economista e ex-BBB Gil do Vigor compartilhou em suas redes sociais uma análise sobre a final do BBB 23 e opinou em quem pode levar a melhor

Na madrugada desta quarta-feira, 5, foi revelado o resultado de mais um Paredão no BBB 23. Com a saída de Márvvila da casa mais vigiada do Brasil e restando apenas nove participantes no jogo, Gil do Vigor opinou sobre a final do reality-show.

“Uma análise IMPARCIAL do BBB: Amanda apenas vencerá o BBB se for com dois Fundo do Mar para a final, se for com outra aliada ela não vence!”, começou opinando o ex-BBB em seu Twitter.

O participante do BBB 22 ainda explicou sua declaração e cantou a bola para outra possível vencedora do programa dirigido por Boninho: “É preciso mais de 50% pra garantir a vitória, então, se for ela, Domitila e Larissa por exemplo, a Domitila vencerá fácil”.

A análise do economista causou comoção nas redes sociais e dividiu seguidores entre aqueles que torcem para Amanda ganhar o programa e aqueles que acreditam que Domitila deve levar a melhor. “Maior tragédia seria Amanda campeã desse BBB 23”, comentou um seguidor. E outra fã escreveu: “A Amanda tem sua própria torcida meu bem. E ainda dividiu uns votos pra salvar a Lari. Mas na final isso não vai acontecer”.

