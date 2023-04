Fã assumido de reality-shows, Gil do Vigor choca ao revelar qual foi seu recorde de votação

O ex-BBB Gil do Vigor relembrou a época em que era espectador de reality e revelou seu recorde de votação em um participante

Nesta segunda-feira, 3, com a votação para decidir quem fica no BBB 23 aberta, Gil do Vigor foi ao seu Twitter relembrar a época em que votava nos reality-shows.

“Gente, eu era fã de reality MESMO e eu votava MESMO! Jamais terei vergonha disso. Agora, é tudo matemática gente, basta tirar 3 horas no dia (pode ser a noite na segunda e na terça) e votar. Dá pra viver, trabalhar, estudar e votar!”, começou o ex-BBB revelando suas estratégias.

Gil ainda reiterou: “Mas é óbvio que não estou pedindo pra ninguém votar, estou apenas compartilhando algo que eu fazia por ser fã e não me arrependo e também não era desocupado”.

Fã assumido de realities, o economista então revelou qual foi seu recorde de votação em um participante: “Na época que eu votava nos Paredões do BBB, meu recorde de votos foi 15 mil. É possível uma pessoa dar mais de 20 mil sim, mas exige dedicação e foco”.

Os fãs do semifinalista do BBB 21 se chocaram com a informação e reagiram nos comentários! “Meu recorde foi de 3 votos quando eu queria salvar o Babu”, comentou um seguidor sobre o BBB 20, e Gil respondeu: “Mas pelo menos votou”.

Outra fã escreveu: “O máximo que eu já consegui votar contando foi 300 votos na Camila De Lucas no teu Paredão Gil, fiquei triste e indignada comigo mesma até, por não ter conseguido votar mais”. E o economista respondeu: “Mas você deu seu máximo e isso que importa, eu sou muito grato”.

Gente, eu era fã de reality MESMO e eu votava MESMO! Jamais terei vergonha disso. Agora, é tudo matemática gente, basta tirar 3 horas no dia (pode ser a noite na segunda e na terça) e votar. Da pra viver, trabalhar, estudar e votar! Mas é óbvio que não estou pedindo pra ngm… — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 3, 2023

Na época que eu votava nos paredões do BBB, meu record de votos foi 15 mil. É possível uma pessoa dar mais de 20 mil sim mas exige dedicação e foco.



E vocês, qual o record de vcs? — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 3, 2023

O retorno!

Gil do Vigor irá voltar para o Big Brother Brasil dois anos após sua passagem pelo reality! O economista fará parte de uma ação de um dos patrocinadores do programa.

E Gil não voltará para a casa mais vigiada do Brasil sozinho! Ele estará acompanhado de ganhadores de uma promoção feita pela marca. O grupo passará um dia na casa no próximo dia 27.