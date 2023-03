Gil do Vigor vai visitar a casa do BBB 23 dois anos após sua edição do reality show

O ex-BBB Gil do Vigor vai entrar na casa do BBB 23. Saiba como será este momento!

O ex-BBB e economista Gil do Vigor (31) vai visitar a casa do BBB 23, da Globo. Porém, este momento só acontecerá após o fim da temporada do reality show. De acordo com a assessoria de imprensa do ex-brother, ele vai retornar à casa do programa no dia 27 de abril.

A entrada de Gil do Vigor acontecerá na casa por causa de uma ação de um dos patrocinadores do Big Brother Brasil. O economista será o responsável por acompanhar a visita de ganhadores de uma promoção, que vão ter a chance de viver um dia na casa.

Para a experiência, Gil viajará dos Estados Unidos, onde estuda o seu PhD em Economia, ao Brasil para visitar a casa do reality. “Brasil! Eu sempre sonhei estar na casa do BBB. Em 2021, consegui realizar esse sonho e fui muito feliz ali dentro. Só de pensar que vou pisar ali novamente faz passar um filme na minha cabeça de tudo o que vivi no programa. Estou ansioso para vigorar na casa mais vigiada novamente”, afirmou ele.

Gil do Vigor defende sua torcida por Domitila Barros no BBB 23

Nesta semana, o ex-BBB e economista Gil do Vigordeu o que falar nas redes sociais ao revelar que torce para Domitila Barros ser a campeã do BBB 23, da Globo. Ele deu a sua opinião no Twitter e gerou repercussão.

Tanto que uma internauta disse que não concorda com ele e o rapaz defendeu a sua posição. “A Domitila é minha conterrânea, uma mulher forte! Óbvio que tem erros (na minha edição eu errei demais) mas eu sigo gostando dela.mas eu sempre falo, o BBB não precisa e não deve virar uma guerra, podemos torcer para pessoas diferentes e ainda assim sermos todos amigos. Queria que as pessoas conseguissem torcer de maneira leve e sabendo separar o jogo da vida real”, afirmou.