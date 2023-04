Princesa é despejada de mansão em Roma após disputa por herança; entenda a história

Despejo foi ordenado pela Justiça de Roma e executado pela polícia nesta quarta-feira, 19

Nascida nos EUA, a princesa Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi foi despejada da casa em que vivia com o príncipe Nicolo Boncompagni (1941-2018) após uma disputa de herança com os filhos do monarca, os príncipes Francesco e Ignacio. A mansão fica localizada no centro de Roma, na Itália.

Os tribunais italianos haviam decidido vender o histórico Casino dell'Aurora para resolver uma disputa entre a princesa e os filhos de seu ex-marido. A casa então foi colocada em leilão pelas autoridades estaduais quatro vezes em 2022 e teve seu valor estimado cada vez mais baixo.

Inicialmente, em janeiro de 2022, o valor da casa era de aproximadamente € 471 milhões. Em outubro do mesmo ano, o valor havia despencado para € 180 milhões. Não houve lances em nenhum dos leilões e, segundo a princesa, a casa de leilões não teria feito a divulgação da forma adequada.

A informação do despejo foi confirmada à CNN, e a princesa foi escoltada para fora da mansão junto com seus cachorros nesta quinta-feira, 20. A casa tradicional conta com uma pintura original do teto de Caravaggio, além de uma estátua de Michelangelo.

"Estou acordada há 72 horas, estou sendo brutalmente despejada de uma casa da qual cuidei com amor nos últimos 20 anos", publicou ela em seu perfil oficial do Twitter na manhã de quinta-feira. Antes de se tornar princesa, Rita foi casada com John Jenrette, ex-parlamentar dos EUA.

Jenrette se envolveu em um escândalo de corrupção e renunciou do cargo em 1980, posteriormente indo para a prisão. Em 1981, ela deu uma entrevista à revista Playboy em que detalhou ter feito sexo com o então marido nos degraus do prédio do Capitólio dos Estados Unidos.

Segundo sua biografia, a princesa também já teria trabalhado em peças de teatro e também escreveu o livro My Capitol Secrets. Ainda de acordo com a CNN, ao deixar a mansão, ela afirmou que está trabalhando em um segundo livro.