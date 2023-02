Por que Rafael Ilha foi despejado? Relembre separação do cantor com ex-esposa

Rafael Ilha se envolveu em uma briga judicial com sua ex-esposa e recebeu séria decisão

O cantor Rafael Ilha (49) voltou a ser destaque na mídia após vazar detalhes de sua vida pessoal nesta segunda-feira, 6. Desta vez, o vencedor de A Fazenda 10 foi despejado de um apartamento no Morumbi, em São Paulo. A situação envolve uma briga judicial com sua ex-esposa.

Conforme informações do colunista Rogério Gentile, do portal Uol, a decisão da juíza Mônica Reis Lobo veio após uma ação movida por Fabiana Bejar, que foi casada com Rafael entre os anos de 2002 e 2010.

Após o divórcio, o ex-casal fez um acordo no ano de 2015, o qual Fabiana deveria desocupar o imóvel, para o mesmo ser vendido. No entanto, Rafael passou a morar no local pouco depois da desapropriação .

A situação gerou um transtorno e o cantor alegou que a ex-esposa não havia pago o condomínio depois da separação. Segundo Rafael, ele precisou quitar os débitos deixados por Fabiana e por isso ele decidiu ficar com o imóvel.

Agora, depois de alguns anos, Fabiana recorreu à Justiça alegando que o ex-Fazenda quebrou o acordo. Por conta disso, a juíza determinou que o cantor deveria deixar a propriedade.

SEPARAÇÃO POLÊMICA

No ano de 2009, o fim do casamento de Rafael e Fabiana foi marcado por uma polêmica. Após não aceitar a separação, supostamente o artista teria tentado tirar a própria vida e acabou indo parar em uma clínica de reabilitação , onde passou cinco meses internado.

Conforme informações do jornal Extra, funcionários do condomínio acabaram presenciando a cena por câmeras de segurança do elevador. Em seguida, eles chamaram a Polícia, para tentar resolver o caso.

" O grande culpado disso tudo é o crack. Rafael voltou a se drogar nos últimos meses e a Fabiana não aguentou ", disse Flavio Bejar, pai de Fabiana Bejar, em entrevista à publicação.