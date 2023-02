E agora? Rafael Ilha é despejado pela Justiça e terá que deixar imóvel de luxo

Rafael Ilha é despejado pela Justiça após ação movida pela ex-mulher; entenda a história

Rafael Ilha, cantor e ex-vencedor de A Fazenda, teve o despejo decreto pela Justiça de São Paulo nesta segunda-feira, 6. Ele terá que deixar o apartamento em que mora no Morumbi.

A decisão foi tomada pela juíza Mônica Reis Lobo a pedido de Fabiana Bejar, ex-mulher do cantor. As informações são do UOL, que detalha o caso.

Segundo a publicação, os dois estão em uma disputa desde 2015, quando fizeram um acordo. Na época, ficou decidido que ela desocuparia o imóvel que seria vendido e o valor dividido entre os dois.

Só que Rafael Ilha não cumpriu sua parte no acordo. Ele foi morar no imóvel e disse que encontrou despejas com o condomínio atrasadas. Com risco de perdê-lo na Justiça, o cantor decidiu morar no imóvel enquanto quitava a dívida que foi parcelada em um acordo.

"Ele deve respeitar o acordo firmando, ou seja, manter o imóvel livre", disse à Justiça o advogado Fernando Barbosa, que representa Fabiana Bejar. A juíza concordou com o parecer e disse que as supostas dívidas deixadas pela ex-mulher devem ser vítima de outra ação.

Rafael Ilha tem 49 anos. Ele ficou milionário após vencer o reality A Fazenda.

