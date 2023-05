O Rei do Gado: saiba por onde anda o ator que fez o índio Uerê na novela

Ex-ator mirim que interpretou Uerê na novela O Rei do Gado, Pedro Oliveira já está com 35 anos e é DJ

A reprise da novela O Rei do Gado, da Globo, no Vale a Pena Ver de Novo fez os telespectadores ficarem com uma curiosidade: por onde anda o ator mirim que interpretou o indígena Uerê? Na história, o personagem é filho de Zé do Araguaia (Stênio Garcia) com uma índia e foi adotado por Donana (Bete Mendes). Hoje em dia, o ator que fez o indiozinho seguiu pelo caminho da música e já está com mais de 30 anos.

Uerê foi interpretado por Pedro Oliveira quando ele tinha apenas 8 anos de idade e este foi o único trabalho dele na TV . Atualmente, Pedro está com 35 anos e usa o nome artístico de DJ Torch.

Além de DJ, ele também é produtor em Brasília.

Em 2015, ele participou do programa Encontro, da Globo, e contou como foi encarar a fama durante a infância. “Foi um pouco complicado por não ter uma maturidade para aquele tipo de assédio que eu recebi. Querendo ou não foi um estouro o personagem. Todo mundo me parava na rua”, disse ele na época.

++ Por Amor: Saiba por onde anda o ator mirim que fez o Marcelinho