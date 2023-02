Por Amor: Saiba por onde anda o ator mirim que fez o Marcelinho

Luciano Huck mostra como o ator mirim da novela 'Por Amor' está hoje em dia durante o quadro 'Acredite Em Quem Quiser', do 'Domingão com Huck'

Neste domingo, 5, os telespectadores do programa Domingão com Huck, da Globo, foram surpreendidos com a aparição do ex-ator mirim Victor Tavares. Ele conquistou o público na infância ao interpretar o personagem Marcelinho na novela Por Amor, de 1998, na Globo. Agora, ele já é um rapaz de 25 anos e segue outra profissão.

No Domingão com Huck, ele participou do quadro Acredite Em Quem Quiser, no qual três pessoas contam a mesma história e uma delas está dizendo a verdade. Victor contou a história de quando interpretou o personagem Marcelinho, que era o filho de Helena (Regina Duarte) e que foi trocado na maternidade pela própria mãe após a morte do neto dela, filho de Eduarda (Gabriela Duarte).

Hoje em dia, o rapaz é estudante de engenharia ambiental. Ele contou como foi descoberto para atuar na novela. “A minha mãe trabalhava no shopping e falaram que o filho era muito carismático e me levaram lá. Fiz também A Muralha e continuei até os cinco anos fazendo comerciais. Depois a minha família se mudou para Santa Catarina, diz curso de teatro e na adolescente eu parti para a área mais de exatas”, disse ele.

Victor Tavares, que interpretou o personagem Marcelinho na novela 'Por Amor' - Crédito: Reprodução / Globo

