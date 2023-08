Neiva de Amor Perfeito, Maria Gal revela planos para ter filhos: 'Daqui a pouco'

Em entrevista nos bastidores de Amor Perfeito, Maria Gal celebra diversidade nas produções

Após anos trabalhando nas tramas infantis do SBT, a atriz Maria Gal voltou às telas da Globo como Neiva, em Amor Perfeito. Em conversa com a imprensa nos bastidores da novela, a artista revelou os planos futuros na vida pessoale também a torcida para o destino de sua personagem.

Na trama de Amor Perfeito , Neiva é amiga e confidente de Marê (Camila Queiroz) e acaba se tornando uma protetora de Marcelino (Levi Asaf) ao longo dos capítulos. Maria afirma que a parceria com o ator mirim reafirmou sua alegria em trabalhar com crianças e os planos para ter filhos.

"Eu amo trabalhar com criança, de fato, lá no SBT ficamos muito tempo fazendo As Aventuras de Poliana e depois Poliana Moça. Para mim é muito especial, eu aprendo muito com elas", afirma, sobre o trabalho no SBT. "Eu quero ser mãe também, daqui a pouco, estou meio que estudando como que é."

Além disso, a artista diz se considerar bastante "workaholic", mas afirma que pretende tirar férias, de pelo menos 15 dias, com o fim de Amor Perfeito, antes de partir para um próximo trabalho. Maria ainda celebra a diversidade exibida na trama da Globo, que chega ao seu final em setembro.

"Para mim foi muito especial, não só pela obra, tema e autores, mas pelo conjunto como um todo. Amor Perfeito fala de diversidade, afeto, famílias negras que são empoderadas... Fala de temas que me tocaram muito. Não imaginava fazer agora uma novela na Globo."

Já para Neiva, a artista torce para que ela consiga encontrar um novo amor e fique com Doutor Ítalo (Genésio de Barros), após ter sido deixada pelo marido. "Quando esse cara some, ela fala para a sociedade que o cara morreu. Ela faz isso porque ela tem vergonha também, e infelizmente é a realidade de muitas famílias de homens que realmente abandonam seus lares."

