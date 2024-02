Nathalia Dill e Isacque Lopes relembram a vida real com seus personagens em Família é Tudo

Em coletiva de imprensa, Nathalia Dill e Isacque Lopes comemoram novo trabalho em Família É Tudo, substituta de Fuzuê na Globo

Nathalia Dill (37) e Isacque Lopes (23) estão no elenco de Família é Tudo, próxima novela das 7, da TV Globo. Na trama de Daniel Ortiz (51), eles darão vida aos personagens Vênus Mancini e Plutão Mancini, dois dos cinco irmãos protagonistas da história. A CARAS Brasil participou da coletiva da novela nesta terça-feira, 5, e, durante a entrevista, eles relembraram a vida real. “Tenho irmãos e eles são parte essencial da minha personalidade”, diz a atriz. “Minha história é um pouco parecida com a da novela”, emenda o ator.

Em Família é Tudo, os irmãos Vênus, Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramile), Plutão e Electra (Juliana Paiva) se surpreendem com o testamento feito nos Estados Unidos e deixado pela avó Frida, papel de Arlete Salles (85), após desaparecer misteriosamente e ser dada como morta. Eles, então, vão precisar se unir para colocar as mãos na herança.

“O mais divertido nesse trabalho, é a relação entre eles (os cinco irmãos), mesmo porque cada um tem uma especificidade, e é onde eu também me identifico com a novela. Tenho irmãos e eles são parte essencial da minha personalidade, da minha criação. Eles me instigaram, me provocaram a vida toda. É uma relação muito intensa. Acho que essa é a grande identificação que tenho e que acredito que o público terá também”, aponta Nathalia.

“Me identifico bastante com o título. Acho que todo mundo aqui. Minha história é um pouco parecida com a da novela. Tenho quatro irmãos. Eu sou o quinto irmão, o segundo mais velho. Um deles foi preso também. Sempre tive essa coisa de querer uma família grande. Ela é grande mais por parte da minha mãe. Tenho muitos primos, muitas tias e a gente se vê quando dá. Sem sombra de dúvidas, família é tudo pra gente. É a base”, completa Isacque.

Nathalia Dill ainda confessa que o novo trabalho a fez relembrar momentos especiais com os avós: “Como falei, a minha relação com os meus irmãos é muito intensa, muito viva, e com os meus avós também. Não tenho mais nenhum vivo, mas eles foram um pilar essencial na minha vida. E eles eram nada óbvios. Nada! (risos)”.

“Os pais da minha mãe moravam muito perto e eles eram muito loucos, faziam coisas muito loucas (risos) e a gente viajava muito nas histórias. Então, lembro deles serem muito engraçados e muito não óbvios. Minha avó, mãe da minha mãe, era totalmente doida, engraçada, realmente era uma relação muito viva. Acho que vai me dar muita saudade, ao fazer essa novela, pois vou pensar neles porque eles eram uma parte muito profunda da minha existência aqui. Ainda são, na verdade. Eles todos ainda estão aqui”, continua a atriz.

VÊNUS MANCINI

Workaholic, competente e com grande senso de justiça, Vênus é a neta mais velha de Frida, de quem herdou o gosto pelo trabalho. Foi criada por Pedro (Paulo Tiefenthaler), e pela avó, e testemunhou a morte do pai, seu melhor amigo. Sempre buscou manter os irmãos unidos, apesar de as madrastas tentarem o contrário. Criou a Fundação Todos Humanos, voltada para acolhimento e apoio a jovens.

Tem Bia (Nina Frosi) sua amiga de infância. Trabalha com Vênus na Fundação e vive salvando-a de seus esquecimentos. É alegre e companheira. “A Vênus está sempre se relacionando com os irmãos, mas é com a Bia que ela é a pura essência dela. Onde ela coloca os conflitos dela, ela se abre, tem uma relação muito bonita. É um ponto de união do coração dessas duas personagens”, destaca Nathalia.

NOMES DOS PERSONAGENS

Vênus, Plutão, Júpiter, Andrômeda e Electra, são os nomes dos cinco irmãos na trama. Bastante originais, eles chamaram a atenção de Nathalia Dill e Isacque Lopes. “A gente fez um workshop, que foi muito legal, falando da mitologia, conexão com os nomes, com as características dos personagens que foram batendo... Foi muito bom para gente poder ir construindo cada um deles, mais profundamente”, diz. “Acho que tudo casou para que a gente se aprofundasse cada vez mais nos nossos personagens”, completa Isacque.