Autor aposta em novela marcante e entrega segredo para prender o público

Em coletiva de imprensa, Daniel Ortiz revela detalhes sobre a novela substituta de Fuzuê na Globo

Família é Tudo, próxima novela das 7, promete mistério no horário nobre da Globo. Autor da trama, Daniel Ortiz (51) adianta que o público vai se identificar com os personagens. Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (6), à CARAS Brasil, o novelista define a substituta de Fuzuê como um retrato de "relações familiares".

"É uma novela sobre a união da família. São cinco irmãos que no fundo se gostam, mas estão magoados uns com os outros. Eles terão que comprir uma missão para receber uma herança deixada pela a avó, o que faz eles se unir novamente", conta.

Em Família é Tudo, os irmãos Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramile), Plutão (Isacque Lopes) e Electra (Juliana Paiva) se surpreendem com o testamento feito nos Estados Unidos e deixado pela avó Frida, papel de Arlete Salles (85), após desaparecer misteriosamente e ser dada como morta.

"Acho que o ponto de identificação com o público vai ser exatamente as relações familiares. A minha família é muito pequena, mas eu conheço várias famílias de amigos meus que são grandes e têm esses conflitos. Eu acho que as pessoas vão se identificar com isso", diz.

O autor descreve situações do cotidiano como principais ingredientes para a novela ser lembrada pelo público. "É aquela briga dos irmãos, quem vai tomar banho primeiro, sai do banheiro, come não sei o quê, quer tomar banho também... Acho que essas relações familiares são o ponto principal. A mensagem da novela é exatamente essa: a importância da família, que é o seu porto seguro, no fim das contas".

Com direção de Fred Mayrink (48), Família é Tudo não deve abandonar o bom humor da faixa. "A gente quer manter a leveza que o próprio horário já tem. Apesar de todos os conflitos, é uma novela positiva que busca sempre a melhora no processo dessas relações. Não é uma novela em que o público fica sem uma solução para determinado conflito. O gostoso da história é que ela anda e vai trazendo soluções e isso vai criando uma relação de afeto e respeito entre esses irmãos. O Daniel [Ortiz] defende muito bem esse gênero" .