Mariana Ximenes relembra sua primeira vilã em novelas: "Icônica"

A atriz Mariana Ximenes relembrou sua personagem na novela 'Passione', da TV Globo, em que interpretou sua primeira vilã

Nesta quinta-feira, 18, Mariana Ximenes(42) aproveitou o dia de TBT para relembrar um momento muito marcante da sua carreira.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo com vários momentos de sua personagem na novela Passione, da TV Globo, e falou sobre o privilégio que sentiu ao interpretar Chiara, sua primeira vilã da carreira.

"Há 13 anos estreava #Passione, novela em que tive o privilégio de interpretar Chiara - A minha primeira vilã!", contou a artista na legenda. Depois, ela quis saber se os seguidores lembravam da personagem. "Lembram dela? Quem aí assistiu??? #Tbt", quis saber.

Os internautas falaram sobre a novela e a interpretação de Ximenes. "Amava", confessou uma seguidora. "Queria que ela reprisasse. Eu tinha uns 10 pra 11 anos e era apaixonada por essa mulher e pela personagem dela", contou outra. "Icônica", afirmou uma fã. "Sou suspeita, minha personagem favorita, Mari. Você roubou a cena, foi impecável do começo ao fim, saudades!", falou mais uma.

Confira o TBT de Mariana Ximenes:

Vilã diabólica em Amor Perfeito

Mariana Ximenes, que já estrela novelas de peso há mais de 20 anos, interpreta uma vilã diabólica na trama das seis, Amor Perfeito. Sua personagem, Gilda, uma madrasta envolvida em crimes e focada em destruir a vida de Marê (Camila Queiroz), sua enteada. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz contou sobre a experiência ao encarar a personagem, relembrou antigos papéis e contou curiosidades sobre os bastidores da produção.

"Cada experiência é muito única. A batalha nunca está ganha, então é sempre um frio na barriga. A gente fica nervosa, até para começar a gravar. Cada cena é um desafio que a gente tem que vencer. Como que a gente vai fazer essa cena? Tudo depende", disse ela.

Com uma vilã em jogo, Mariana Ximenes pode gerar ódio por parte de alguns fãs na internet, mas já rebateu as possíveis rejeições da personagem em Amor Perfeito: "Pode vir quente que eu estou fervendo. Acho que hoje em dia, com as redes sociais, você também desassocia um pouco a sua imagem da televisão, da dramaturgia. Mas se vier, está tudo certo". Confira a entrevista completa!

