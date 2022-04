Atriz Mariana Santos voltará para as novelas em 'Cara e Coragem', a próxima trama das 19 horas da Globo

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 13h48

A atriz Mariana Santos (45) em breve voltará para as novelas em Cara e Coragem, a próxima trama das sete da Globo.

Além do retorno para os folhetins, vale ressaltar que a artista contracenará novamente com Marcelo Serrado (55), com quem já trabalhou em Pega Pega (2017).

Na obra escrita por Claudia Souto, com direção artística de Natália Grimberg, a famosa interpretará a Rebeca, ex-mulher de Moa (Marcelo Serrado) e atual companheira de Danilo (Ricardo Pereira).

Filho com o famoso dublê

Rebeca é mãe de Chiquinho (Guilherme Tavares), fruto do relacionamento com o famoso dublê que vai ser um dos grandes destaques da obra que substituirá Quanto Mais Vida, Melhor agora no mês de maio.