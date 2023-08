Mariana Santos faz mudança no visual após ser escalada às pressas para novela

Substituta de Monica Iozzi na novela Elas Por Elas, Mariana Santos faz mudança no visual para iniciar as gravações

A atriz Mariana Santos está com novo visual! Ela se despediu do cabelo loiro e apareceu com os fios castanhos e mais curtos para iniciar um novo trabalho. A artista foi escalada para substituir a atriz Monica Iozzi no elenco da próxima novela das 6 da Globo, Elas Por Elas, que começará a ser gravada em breve.

Para isso, ela foi ao salão de beleza para renovar o visual antes de inicar suas gravações. Nas redes sociais, Mariana mostrou o resultado da transformação. “Muda personagem, muda cabelo, muda vibração, muda rotina, sacode tudo. Esse é o cabelo da Natália!”, disse ela.

Vale lembrar que Mariana Santos foi escalada para Elas Por Elas há poucos dias. Isso porque Monica Iozzi precisou deixar o elenco para cuidar de sua saúde. No dia 28 de julho, Monica foi às suas redes sociais anunciar sua decisão de deixar o elenco da novela por conta de problemas de saúde. “Estou saindo do elenco da novela Elas por Elas, por questões de saúde. Há pouco mais de um mês, eu comecei a me sentir mal de maneira recorrente. Com infecções e a imunidade baixa, tive alguns episódios que chegaram me levar ao hospital algumas vezes. Mas calma, gente! Eu estou bem, com acompanhamento médico, mas, infelizmente, esse quadro impede que eu me doe 100% ao trabalho", anunciou.

Pouco depois, ela voltou a falar de sua saúde e tranquilizou seus fãs."Estou passando para agradecer a enxurrada de mensagens de carinho desejando a minha recuperação. Já estou bem melhor! Daqui a pouco eu volto a aparecer por aqui, tá bem? Sintam-se abraçados!", escreveu.

Vale lembrar que, recentemente, Mariana Santos fez parte do quadro ABC do Mion, no Caldeirão com Mion, da Globo.