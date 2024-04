Marcelo Serrado relembra namoro com atriz da novela 'Por Amor'

Marcelo Serrado entrega que viveu um romance com uma atriz da novela 'Por Amor' logo após o fim das gravações

O ator Marcelo Serrado surpreendeu ao relembrar que viveu um romance com uma atriz da novela Por Amor, da Globo. Durante participação no podcast Papagaio Falante, ele contou que se apaixonou por Gabriela Duarte e eles viveram um relacionamento depois das gravações.

O assunto surgiu quando ele foi questionado se já tinha namorado com alguma atriz que foi seu par romântico. “Aconteceu, mas ela não era meu par romântico, ela estava na novela. Há muitos anos atrás”, disse ele, e completou: “Posso falar porque isso é público, é a Gabriela Duarte. A gente namorou”.

“A gente fez a novela Por Amor e namoramos depois da novela. Ela era par do Fabio Assunção, e eu era par de uma outra menina. Depois, a gente se envolveu e namorou, a gente se apaixonou”, relembrou.

Hoje em dia, Marcelo Serrado é casado com Roberta Fernandes Serrado e é pai de três filhos.

Marcelo Serrado surgiu em foto com a filha mais velha

O ator Marcelo Serrado aproveitou um momento na companhia da filha, Catarina. O artista saiu para almoçar com a herdeira há pouco tempo e registrou o momento em uma foto inédita nas redes sociais.

Na imagem, ele mostrou o quanto a filha já cresceu. Catarina já está com 18 anos de idade e é fruto do antigo relacionamento dele com a atriz Rafaela Mandelli.

Nos comentários das fotos, os fãs fizeram elogios para a jovem. “Uma mulher linda”, declarou um seguidor. “Minha gente, como o tempo voou”, declarou outro. “Que deusa”, afirmou mais um. “Como está linda”, comentou mais um.

Vale lembrar que Serrado também é pai dos gêmeos Felipe e Guilherme, de 8 anos, frutos do casamento com Roberta Fernandes.