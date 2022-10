Marcelo Serrado relembra personagem em 'Por Amor': "César fez história"

Em dia de TBT, o ator Marcelo Serrado relembrou uma foto de seu personagem na novela 'Por Amor', que estreou há 25 anos

CARAS Digital Publicado em 13/10/2022, às 17h45

Na tarde desta quinta-feira, 13, Marcelo Serrado (55) aproveitou o TBT para recordar um personagem muito importante de sua carreira.

Há 25 anos estreava a novela Por Amor, de Manoel Carlos, em que ele interpretava o personagem César Andrade, um médico que tinha uma 'dívida de gratidão' com Helena (Regina Duarte), sua madrinha, após ela custear seus estudos.

Na trama, aliás, o personagem de Serrado era cúmplice de Helena na troca dos bebês, que tomou uma atitude desesperada para poupar Maria Eduarda (Gabriela Duarte), de sofrer a morte de seu filho recém-nascido. As duas deram à luz no mesmo dia, contudo, a personagem de Regina resolveu colocar seu bebê saudável no lugar do neto.

Ao publicar a foto antiga no feed do Instagram, Marcelo falou sobre como César foi importante para sua carreira profissional. "Há exatamente 25 anos, ia ao ar o primeiro capítulo de 'Por Amor'! Novela em que aprendi muito como ator e cresci profissionalmente. Como passou rápido! César fez história, né?", escreveu ele na legenda da publicação.

Confira o TBT de Marcelo Serrado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcelo Serrado (@marceloserrado1)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!