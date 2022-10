Malvino Salvador relembra o trabalho como Damião em 'A Favorita'

Malvino Salvador relembrou Damião, personagem da novela “A Favorita”, o primeiro da sua carreira em horário nobre

CARAS digital Publicado em 11/10/2022, às 17h43 - Atualizado às 18h24

O ator Malvino Salvador (46) fez a sua estreia em uma novela das 9 com 'A Favorita', na qual viveu o personagem Damião. O personagem foi um marco na carreira do ator, que considerou esse um dos melhores de sua carreira. "Foi a minha quinta novela e a primeira no horário nobre. O Damião vivia o dilema da amizade, da paixão e da traição. Depois teve de lidar com uma possível perda dos movimentos das pernas e em seguida com a descoberta do pai, que não conhecia e era seu inimigo político. Ou seja, é um personagem muito rico. Me realizava fazendo as cenas", revelou o ator.

Além disso, o ator relembrou a parceria com alguns amigos de cena e citou Helena Ranaldi (56), que viveu Dedina, por quem Damião se apaixonou. "A Helena foi uma parceira incrível! Obstinada em realizar o melhor da cena. Tive o privilégio, ao longo da minha carreira, de ter participado de bastidores harmônicos e felizes. Esse trabalho foi um deles.” relembrou Malvino.

Malvino Salvador comenta um pouco mais sobre o trabalho em 'A Favorita'

No ar no 'Vale a Pena Ver de Novo', ‘A Favorita’ é um grande sucesso das telinhas da TV Globo e marcou toda uma geração. E Malvino também ficou marcado pela novela, não só pela participação, mas pelo vigor e empenho do público com a trama.

“O público ficava vidrado com a trama e esperava ávido pelos próximos capítulos. Ela surpreendia a cada momento. Não era óbvia. Lembro da minha reação ao ler os capítulos, na época. Eu ficava surpreso e ansioso para ler mais.” disse o ator.

Ele também contou algumas curiosidades sobre a composição do personagem e disse que chegou até a praticar capoeira para entrar no personagem e que estudou alguns filmes e documentários que relataram os movimentos sindicais, já que Damião era sindicalista.

Malvino também falou sobre a sua relação com os trabalhos antigos e disse que está em constante evolução na sua carreira como ator: “Naquela época, em 2008, eu tinha muita inexperiência ainda. Obviamente hoje faria escolhas diferentes em cena. Mesmo assim, gosto de rever os meus trabalhos. Me divirto.” finalizou.