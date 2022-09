Malvino Salvador celebra título da esposa, Kyra Gracie: ''Que orgulho!''

Lutadora Kyra Gracie recebe Título de Mérito Esportivo e ganha homenagem do marido, Malvino Salvador, com quem tem três filhos

Com declaração, o ator Malvino Salvador (46) parabenizou a esposa, Kyra Gracie (37), com quem tem três filhos, nas redes sociais!

Na quinta-feira, 22, a lutadora e oito vezes campeã mundial de Jiu-Jitsu recebeu o Título de Mérito Esportivo Mestre Hélio Gracie na Câmara Municipal do Rio de Janeiro.

"Parabéns, meu amor. Que orgulho! Medalha Tiradentes e medalha Hélio Gracie na Câmara do Rio de Janeiro", postou Malvino Salvador na web.

Em sua conta, Kyra também compartilhou registros da noite e agradeceu pela homenagem, exaltando seus ancestrais. "Hoje, tive a grande honra de ser convidada para ir à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, pelo Vereador Carlo Caiado, para receber o Título de Mérito Esportivo Mestre Hélio Gracie, título esse que carrega nome e história do meu bisavô, o qual tenho muito orgulho por toda sua trajetória", começou escrevendo.

"A cada dia que passa, tenho mais certeza de que estou trilhando o caminho certo e perpetuando ainda mais o nome da minha família e do Jiu-Jitsu. Muito obrigada por essa Medalha, que carrega uma série de significados para mim", disse ainda.

Vale lembrar que Kyra e Malvino são pais de Ayra (7), Kyara (5) e Rayan, de um aninho. O ator também tem Sofia (13), do relacionamento com Ana Ceolin.

Kyra Gracie homenageia o bisavô, Carlos Gracie

Kyra Gracie, esposa do ator Malvino Salvador, lembrou com carinho de seu bisavô, Carlos Gracie (1902 - 1994). A famosa compartilhou registros do mestre, o pioneiro da arte marcial brasileira Jiu-Jitsu junto com o irmão e aluno Hélio Gracie, e ressaltou a admiração pelo principal líder da família Gracie, que faleceu em outubro de 1994 e completaria 120 anos se estivesse vivo.

"DIA DO JIU JITSU. Hoje o meu bisavô e GRANDE inspiração completaria 120 anos. Uma das minhas maiores referências dentro e fora do tatame. Levo seus valores e os aplico na metodologia da @graciekore. Viva o Mestre Carlos Gracie que está presente diariamente nos nossos corações e nos tatames. Obrigada pela herança do Jiu-Jitsu em nossas vidas", declarou Kyra.

