Lucy Ramos recorda trajetória na Globo e encara vilã controversa: 'Estou pronta'

Em coletiva de imprensa, Lucy Ramos celebrou primeira vilã da carreira e explicou camadas da personagem de Família é Tudo

Após interpretar a mocinha Lívia, de Amor Perfeito, a atriz Lucy Ramos (41) volta às novelas para viver Paulina, controversa vilã de Família é Tudo. Em coletiva de imprensa, da qual a CARAS Brasil fez parte, a artista recordou sua trajetória na Globo e explorou as camadas de sua personagem.

"Estou pronta para isso. Cheguei fazendo elenco de apoio e de um tempo para cá estou recebendo personagens da vida", diz Lucy Ramos . Na trama, Paulina é ex-mulher de Tom (Renato Góes), com quem teve dois filhos, Laurinha (Sophia Rosa) e Pudim (Antonio Caramelo).

A personagem não desiste da relação que teve com o ex, que sempre foi apaixonado por Vênus (Nathalia Dill). Com o apoio da ex-sogra, Brenda (Alexandra Richter), ela fará de tudo para tê-lo de volta, inclusive manipular seus herdeiros.

"Não gosto de colocar em uma caixinha, mas ela vai, de uma certa maneira, ser uma pedra no sapato da Vênus e impedir que eles vivam um amor de infância", explica. "Mas ela vive esse amor, quer esse amor e é uma paixão que ultrapassa milhões de coisas e, por isso, ela é capaz de fazer coisas não tão boas."

Lucy Ramos diz que a personagem vive uma dependência de alguns remédios, e afirma que isso pode ser enxergado como um reflexo da sociedade atualmente. Para Daniel Ortiz, autor da trama, a personagem é a mais difícil da novela.

"Eu tenho dó da Paulina. É um amor que nunca vai ser correspondido e ela passa a vida querendo conquistar. Quando ela tem, não consegue manter uma relação saudável. Imagina a frustração dessa pessoa. E no fundo ela sabe. Ela é irritadiça por causa dos remédios, mente para todos", completa Lucy.

Em paralelo às dificuldades da personagem, a atriz celebra a oportunidade de contracenar com Antonio, filho de Aline Wirley (42) e Igor Rickli (40), e também com Richter. "De cara já conseguimos essa sintonia, que pessoa gostosa de trabalhar", acrescenta.

A intérprete de Brenda também diz que a união com a nora é o mais interessante da dinâmica de sua personagem. Richter ainda exalta a diversidade nas famílias que a novela apresenta, que são cada vez mais parecidas com as da vida real. "Existir a família dessa forma é muito importante, sem a gente precisar falar", diz. "É muito bom estar em uma trama em que você possa só ser", finaliza Lucy.

