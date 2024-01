Lucy Ramos se despede dos cachos ao assumir novo visual para novela

Lucy Ramos revela que colocou dreads no cabelo pela primeira vez na vida e mostra o resultado da transformação para gravação de novela

A atriz Lucy Ramos está com novo visual! A estrela terminou sua caracterização para sua nova personagem em uma novela da Globo. Nesta segunda-feira, 29, ela contou que colocou dreads no cabelo pela primeira vez.

A artista usava o cabelo cacheado há bastante tempo e fez a mudança no estilo dos fios para iniciar o novo trabalho na TV. Nas redes sociais, ela exibiu as fotos do resultado da mudança.

"Nos preparativos para receber a Paulina, minha mais nova personagem. E ela já chegou me desafiando: é a primeira vez que uso dreads e vou ficar por um bom tempo sem os cachos. Ansiosa para começar a contar essa história para vocês. Vem Família É Tudo", disse ela, que está no elenco da próxima novela das 7 da Globo, chamada Família É Tudo.

Quem é o marido de Lucy Ramos?

A atriz Lucy Ramos é uma mulher apaixonada na vida real! Ela é casada com o ator, diretor e cineasta Thiago Luciano, com quem está junto há 17 anos. Saiba mais sobre o marido da atriz:

Thiago Luciano nasceu em 13 de janeiro de 1980 e começou sua carreira dirigindo curtas-metragens nos anos 2000 e logo começou a trabalhar em projetos no cinema e na TV. Hoje em dia, ele é ator, diretor, cineasta e roteirista. Na TV, ele também atuou em algumas novelas, como Alma Gêmea, O Profeta, Ciranda de Pedra e Morde & Assopra.

Lucy Ramos e Thiago Luciano se conheceram por meio de um amigo em comum que os apresentou na época em que estavam trabalhando em novelas da Globo – ele estava em Alma Gêmea e ela estava em Sinhá Moça. Eles começaram a namorar e se casaram um mês depois.

Há poucos meses, Lucy recebeu um depoimento do marido durante a gravação do programa Encontro, da Globo. Ele apareceu no telão para se declarar para a esposa. “Meu amor, amor da minha vida. Essa mulher tão iluminada, essa mulher que vai atrás do que quer. Poder estar do seu lado, conhecendo a sua história, sua história de vida, de onde você saiu, e quantas pessoas você consegue atingir e tocar dentro do coração delas hoje em dia, é um prazer meu poder dividir e somar essa junto com você. Meu amor, eu te amo muito. Você é uma luz na minha vida e é o meu caminho. Você é uma mulher incrível, batalhadora, forte, independente e que tem muita coisa para dar e entregar par esse muno. Que sua jornada seja sempre maravilhosa como foi hoje em dia. Te amo, amorzinho”, disse ele.

Ao ver o depoimento do amado, ela ficou emocionada. “Eu não imaginava, que bonitinho! Somos muito parceiros. Eu agradeço sempre por ele, por essa parceria, ele é muito querido. Ele é lindo! Obrigada”, comentou.