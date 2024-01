Nathalia Dill ressalta importância da família em retorno às novelas: 'É tudo, é pilar'

Protagonista de Família é Tudo, Nathalia Dill conta, em entrevista à CARAS Brasil, os preparativos para voltar à TV após o nascimento da filha, Eva

"Família realmente é tudo, é o pilar. Família não tem regra". A frase é de Nathalia Dill (37), que retorna às novelas para encarnar Vênus, protagonista da nova trama das 19h da Globo. A atriz não esconde a empolgação com o trabalho, previsto para estrear em março, e diz estar preparada para o trabalho após o nascimento de sua primogênita, Eva (3).

Nathalia Dill conta que, antes de Família é Tudo, estreou a turnê da peça Três Mulheres Altas, e também gravou a novela Guerreiros do Sol , que deve estrear no Globoplay, streaming da Globo, em 2025. "Estou bem preparada, com uma casca, para estar vivendo uma protagonista depois da maternidade. Vai ser muito prazeroso", conta, em entrevista à CARAS Brasil.

Na trama de Daniel Ortiz (51), Vênus é a mais velha de quatro irmãos: Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramille), Electra (Juliana Paiva) e Plutão (Isacque Lopes). Criada pelo pai, Pedro (Paulo Tiefenthaler), e pela avó, Frida (Arlete Salles), ela vê na perda da figura materna uma oportunidade para reunir sua família.

Dill afirma que Vênus tem o objetivo bastante claro, e que os espectadores poderão conhecer uma personagem amorosa, divertida e um tanto quanto atrapalhada. Ela diz que, assim como a protagonista, também valoriza muito a família, e fica tocada com a possibilidade de trabalhar o tema —mesmo com uma família "relativamente mediana, não é gigante".

"Tenho mais um irmão e uma irmã, uns 15 primos, que são tão próximos quanto meus irmãos. É muito bonito falar sobre esse tema", diz. Para a artista, é um presente poder explorar a relação entre os irmãos. "É um vínculo muito bonito, muito peculiar, que tem múltiplas facetas e já vem predestinado."

Além de estar de volta às novelas, a artista também celebra a oportunidade de trabalhar novamente com Ortiz e Fred Mayrink, diretor artístico da trama. "Gosto muito de fazer novela, é uma arte muito própria do nosso país, uma linguagem muito brasileira, extremamente complexa."



Abaixo, Nathalia Dill comenta mais detalhes sobre o processo de criação de Vênus, sua personagem em Família é Tudo, e também fala sobre a importância do núcleo familiar em sua vida. Confira trechos editados da conversa.

Como foram os preparativos para viver Vênus, a protagonista em Família é Tudo?

Para fazer a Vênus tivemos um workshop muito legal, que falou sobre a mitologia desses personagens. Fui assimilando tudo o que tinha da mitologia e da astrologia relacionado a Vênus e fui tentando adaptar dentro da evolução da personagem. Tenho também uma preparadora, Andréia, que sempre estudamos as cenas e pegamos referências. Fomos construindo juntos essa personagem.

O que podemos esperar da Vênus na nova novela das 19h?

Ela é muito agregadora, amorosa, divertida e um pouco atrapalhada. A Vênus tem um objetivo muito claro, unir essa família.

Como está sendo a parceria de cena com nomes como Juliana Paiva, Thiago Martins, Isacque Lopes, Ramille e tantos outros talentos?

As cenas estão sendo super divertidas, essa família está muito entrosada. Gosto muito do elenco, estudamos as cenas, criamos, debatemos, nos divertindo. Está sendo como uma novela tem que ser, ela também tem que ter uma alegria que paira no ar de estar fazendo arte.

Essa é a sua primeira protagonista após o nascimento de sua filha, Eva. O que mudou para você desde que ela chegou?

Eu fiz uma peça depois que ela já tinha nascido, Três Mulheres Altas. Foi um bom teste para me adaptar como seria estar fora de casa, fazer a logística da casa. Nesses primeiros anos a criança vai mudando muito e as demandas também mudam. Fiz o Guerreiros do Sol, que só vai estrear depois dessa novela, e também foi um bom parâmetro.

A novela carrega o título Família é Tudo. Qual a importância da família para você?

A família realmente é tudo, é o pilar. Se você tem uma família estruturada, a chance de você ir bem nos outros aspectos da vida é enorme. Pode construir e reconstruir de várias formas. É um tema que é muito rico, até porque família não tem regra. Cada um pode estruturar e ter a sua da melhor forma que a própria pessoa acha.