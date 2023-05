Nathalia Dill dá adeus ao cabelão em transformação radical

Passou a tesoura! Nathalia Dill se despede do cabelo comprido e adere ao novo visual mais curto. Veja o antes e depois!

A atriz Nathalia Dill (37) está com novo visual! Neste final de semana, a artista passou a tesoura no cabelo e apareceu com os fios mais curtos. Nas redes sociais, ela mostrou vídeos de antes e depois da transformação.

Nathalia se despediu do cabelo comprido e aderiu ao corte pouco acima dos ombros. “Vem personagem nova aí”, disse ela na legenda. Vale lembrar que ela está cotada para atuar na próxima novela do Globoplay, chamada Guerreiros do Sol.

Nos comentários, os fãs elogiaram a mudança no cabelo dela. “Eu amei”, disse um seguidor. “Que linda!”, afirmou outro. “Fica bonita com qualquer corte”, declarou mais um.

Nathalia Dill curte viagem com a família

A atriz Nathalia Dill aproveitou uma viagem com o marido, Pedro Curvello, e a filha, Eva, há pouco tempo e foi flagrada no aeroporto. A família foi fotografada pelos paparazzi e a filha do casal roubou a cena.

Eva mostrou o quanto já cresceu ao aparecer andando de mãos dadas com a mamãe coruja nos corredores do local. Com um vestido vermelho, ela esbanjou simpatia e fofura durante o passeio em família.

Fotos: Vitor Pereira / AgNews