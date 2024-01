Nathalia Dill surge em cliques raros com a filha: "Lindas"

A atriz Nathalia Dill encantou os seguidores ao postar vários cliques de um passeio com a filha, Eva, que está com três anos

A atriz Nathalia Dill encantou os seguidores das redes sociais nesta segunda-feira, 22, ao compartilhar uma sequência de cliques raros ao lado da filha, Eva, de três anos, fruto de seu relacionamento com o músico Pedro Curvello.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista, que voltará para as telinhas no elenco de 'Guerreiros do Sol', próxima novela original do Globoplay, aparece passeando com a herdeira e também ao lado de outros amigos.

Para o momento entre mãe e filha, Nathalia surgiu usando uma regata, calça e tênis em tons claros, já a menina usou um vestido azul e um sapatinho preto. "Do fim de semana", contou a atriz na legenda da publicação, recebendo elogios dos internautas nos comentários. "Que lindas", disse uma seguidora. "Lindas. A Eva é uma princesa muito linda", falou outra. "Que lindezas", escreveu uma fã.

Em dezembro, Eva completou 3 anos e ganhou uma festa dos papais, inspirada nas princesas da Disney. Nas redes sociais, Dill mostrou os detalhes do evento. "Mais um ano de Eva. Fim de ano é acelerado por aqui, são muitas comemorações. Mas a maior delas é celebrar a vida da nossa pequena e ver como ela se diverte do começo ao fim. A propósito, será que vem uma inimiga do fim por aí?", brincou a artista.

Confira as fotos:

Declaração para o marido

A atriz Nathalia Dill surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito ao lado do marido, o músico Pedro Curvello. Os dois completaram seis anos juntos, e ela fez questão de comemorar.

No feed do Instagram, a artista compartilhou uma foto em preto e branco, em que aparece gargalhando com o amado, e se declarou para o marido. "6 anos! De muito amor e felicidade", escreveu ela na legenda da publicação. Confira!