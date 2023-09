Nathalia Dill se declara ao comemorar 6 anos com o marido: "Muito amor"

A atriz Nathalia Dill postou nas redes sociais um clique inédito ao lado do marido, Pedro Curvello, e se declarou

A atriz Nathalia Dill surpreendeu os seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique inédito ao lado do marido, o músico Pedro Curvello. Os dois completaram seis anos juntos, e ela fez questão de comemorar.

No feed do Instagram, a artista compartilhou uma foto, em preto e branco, em que aparece gargalhando com o amado. Na imagem, Pedro está sentado em um sofá, abraçando a esposa, que está no chão. Os dois estão usando camiseta e calça jeans.

Ao compartilhar o clique, Dill se declarou para o marido. "6 anos! De muito amor e felicidade", escreveu ela na legenda da publicação. Os fãs ficaram encantados com o clique do casal. "Lindos", disse uma seguidora. "Que foto linda! Amo vocês! Parabéns!", falou outra. "Que venha mais uma vida longa com muito mais felicidades", desejou uma fã.

Nathalia e Pedro, vale lembrar, são pais de Eva, de dois anos. Na última quinta-feira, 14, a atriz encantou os seguidores ao mostrar que curtiu o dia ensolarado com a filha em uma praia do Rio de Janeiro. Nas fotos, a mamãe surge usando um biquíni hot pants preto, enquanto a menina usava um maiô modelo de escama de sereia.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathalia Dill (@nathaliadill)

Nova personagem

Após quatro anos, Nathalia Dill voltará para as telinhas no elenco de 'Guerreiros do Sol', próxima novela original do Globoplay, com estreia prevista no streaming para o ano que vem e em 2025 na TV aberta. Na trama de época, ela vai viver uma personagem que luta contra o câncer de mama.

No podcast 'Papo de Novela', do Gshow, a atriz ressaltou a força da sua personagem, que se chamará Valiana. "A luta da minha personagem é travada também em como sobreviver socialmente, junto com uma doença que ninguém sabia muito lidar, que é o câncer de mama. Então, ela tem essa luta pessoal de como travar e descobrir o que é. E era uma coisa super estigmatizada", explicou.