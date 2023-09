Nathalia Dill encanta ao dividir cliques raros com a filha na praia

A atriz Nathalia Dill curtiu o dia ensolarado ao lado da filha, Eva, em uma praia do Rio de Janeiro

A atriz Nathalia Dillencantou os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 14, ao compartilhar uma sequência de cliques aproveitando o dia ao lado da filha, Eva, de dois anos, fruto de seu relacionamento com o músico Pedro Curvello.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a artista e a menina aparecem curtindo o dia ensolarado em uma praia do Rio de Janeiro. Nas imagens, Dill surge usando um biquíni hot pants preto, enquanto a menina usava um maiô modelo de escama de sereia.

Ao dividir os cliques fofos na internet, a atriz falou sobre o seu dia de lazer com a filha. "Nos despedindo do sol. Volte logo", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com as fotos e encheram os comentários de mensagens carinhosas. "Quanto amor", disse uma internauta. "Perfeição", escreveu outra. "Que lindas", falou uma fã. "Perdi tudo no sorriso da Eva", se derreteu mais uma.

Após quatro anos longe das telinhas, Nathalia Dill está no elenco de 'Guerreiros do Sol', próxima novela original do Globoplay, com estreia prevista para o ano que vem. Na trama, a atriz vai viver uma personagem que terá câncer de mama.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathalia Dill (@nathaliadill)

Decoração do quarto da filha

A atriz Nathalia Dill encantou os fãs ao mostrar o novo quartinho da filha, Eva. Crescendo rápido, ela ganhou um "upgrade" em seu espaço que agora conta uma cama personalizada. "O quarto novo da Eva ficou pronto! (...) ela já está aproveitando ao máximo tudo!", disse ela.

O projeto foi assinado pela arquiteta Hana Lerner, que apostou em características brasileiras para montar o espaço - ela fez uso, por exemplo, da tradicional palhinha. "A cama com acabamento em carvalho americano e palhinha é um dos destaques do nosso projeto! Hoje a Eva tem 2 aninhos, então projetamos uma cama com proteção, e a parte da frente pode ser removida quando não for mais necessária. A Nathalia também queria uma bicama, porque as vezes eles gostam de dormir com a filha", justificou a profissional. Confira!