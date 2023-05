Nathalia Dill apresenta novo quartinho da filha, Eva: "Nunca vi nada igual"

Nathalia Dill apresenta novo quartinho da filha com cama personalizada e área de atividades; veja as fotos

A atriz Nathalia Dill encantou os fãs nesta quinta-feira, 4, ao mostrar o novo quartinho da filha, Eva. Crescendo rápido, ela ganhou um "upgrade" em seu espaço que agora conta uma cama personalizada.

"O quarto novo da Eva ficou pronto! (...) ela já está aproveitando ao máximo tudo!", disse ela. O projeto foi assinado pela arquiteta Hana Lerner, que apostou em características brasileiras para montar o espaço - ela fez uso, por exemplo, da tradicional palhinha.

"A cama com acabamento em carvalho americano e palhinha é um dos destaques do nosso projeto! Hoje a Eva tem 2 aninhos, então projetamos uma cama com proteção , e a parte da frente pode ser removida quando não for mais necessária. A Nathalia também queria uma bicama, porque as vezes eles gostam de dormir com a filha", justificou a profissional.

Também foram colocados cestos para brinquedos e uma mesinha de atividades com espaço para livros. "Um quarto que traz autonomia para a Eva, aqui tudo fica ao alcance das mãozinhas!", disse a profissional.

Nos comentários, seguidores elogiaram o quartinho da pequena. "Que coisa mais linda, eu nunca vi nada igual", disse um. "Ficou demais e você tá muito linda", escreveu outro com saudade das aparições da atriz em novelas.

Veja fotos do quartinho da filha de Nathalia Dill

RARA APARIÇÃO

A atriz Nathalia Dill (37) encantou ao compartilhar novas fotos com a filha, Eva (2). Curtindo um hotel de luxo, no Rio de Janeiro, a famosa surgiu nos cliques felizes com a herdeira, fruto de seu relacionamento com Pedro Curvello.

Além de visitarem a piscina do local, mãe e filha aproveitaram para tomarem um banho de banheira com muita diversão. Todos os momentos foram publicados pela artista. "Dias de Copa, dias de descanso após uma temporada de Três Mulheres Altas", falou ela sobre descansar após seu trabalho no teatro.