Ela cresceu! Nathalia Dill impressiona ao surgir com a filha: ''Linda''

Em novas fotos, Nathalia Dill impressiona ao mostrar como a filha está; veja

A atriz Nathalia Dill (37) encantou ao compartilhar novas fotos com a filha, Eva (2). Curtindo um hotel de luxo, no Rio de Janeiro, a famosa surgiu nos cliques felizes com a herdeira, fruto de seu relacionamento com Pedro Curvello.

Além de visitarem a piscina do local, mãe e filha aproveitaram para tomarem um banho de banheira com muita diversão. Todos os momentos foram publicados pela artista.

"Dias de Copa, dias de descanso após uma temporada de Três Mulheres Altas", falou ela sobre descansar após seu trabalho no teatro.

Nos comentários da publicação, os internautas babaram pela dupla. "Lindas", elogiaram os fãs. "Que chique", disseram outros sobre o passeio luxuoso da família.

Veja as fotos de Nathalia Dill com a filha:

Filha de Nathalia Dill comemora aniversário toda estilosa: ''Sua cara''

A filha de Nathalia Dill, Eva, fez aniversário nos últimos dias e ganhou uma festinha temática especial para o momento. Nesta quarta-feira, 28, a atriz compartilhou fotos do evento e encantou com os detalhes.

Nos registros, a artista mostrou que o evento teve muita comida que criança adora e uma mesa deslumbrante para celebrar o novo ciclo da herdeira. Com flores e doces inspirados no fundo do mar, Eva soprou as velhinhas no clima de peixes e conchas.

"Mais um pouquinho desse dia de festa para os 2 anos de Eva. Um agradecimento especial aos parceiros responsáveis por cada detalhe lindo e inesquecível", disse Nathalia Dill ao exibir um pouco do dia especial.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram a filha da atriz e a festa. "Linda festa", elogiaram. "Ela é sua cara! Cópia total", notaram outros a semelhança da menina com a mãe. "Eu amei cada detalhe", falaram os fãs.