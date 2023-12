Nathalia Dill e Pedro Curvello comemoram o terceiro ano da filha

Nathalia Dill e marido celebraram os três anos de Eva com festa inspirada nas princesas da Disney; confira detalhes em vídeo postado pela atriz

A atriz Nathalia Dill e o marido, o compositor musical Pedro Curvello, comemoraram os três anos da filha Eva com uma festa mágica. Nathalia postou detalhes do evento, que teve a decoração inspirada nas princesas da Disney, em seu Instagram nesta quarta-feira, 27.

"Mais um ano de Eva. Fim de ano é acelerado por aqui, são muitas comemorações. Mas a maior delas é celebrar a vida da nossa pequena e ver como ela se diverte do começo ao fim. A propósito, será que vem uma inimiga do fim por aí?", brincou Nathalia na rede social.

Nos comentários, os seguidores da atriz encheram a pequena de bons desejos: “Que linda e carismática. Muita saúde para a Eva”, desejou uma, “Que lindeza de vídeo e festa! Amei amei amei”, escreveu outra, “Como passa rápido! Viva a EVA”, comemorou uma terceira.

Nathalia e Pedro estão juntos há mais de cinco anos e em setembro Dill se declarou para o marido."6 anos! De muito amor e felicidade", escreveu ela na legenda da publicação. Os fãs ficaram encantados com o clique do casal. "Lindos", disse uma seguidora. "Que foto linda! Amo vocês! Parabéns!", falou outra. "Que venha mais uma vida longa com muito mais felicidades", desejou uma fã.

Nova personagem

Após quatro anos, Nathalia Dill voltará para as telinhas no elenco de 'Guerreiros do Sol', próxima novela original do Globoplay, com estreia prevista no streaming para o ano que vem e em 2025 na TV aberta. Na trama de época, ela vai viver uma personagem que luta contra o câncer de mama.

No podcast 'Papo de Novela', do Gshow, a atriz ressaltou a força da sua personagem, que se chamará Valiana. "A luta da minha personagem é travada também em como sobreviver socialmente, junto com uma doença que ninguém sabia muito lidar, que é o câncer de mama. Então, ela tem essa luta pessoal de como travar e descobrir o que é. E era uma coisa super estigmatizada", explicou.