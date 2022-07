Leandro Lima relembra cenas marcantes de Levi em Pantanal e brinca: ''Meu malvado favorito''

Em clima de TBT, Leandro Lima faz um compilado das cenas mais impactantes de Levi, seu personagem na novela Pantanal

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 17h03

Leandro Lima (40) acordou nostálgico nesta quinta-feira, 21! Aproveitando o clima de TBT, o ator decidiu relembrar algumas das cenas mais marcantes de Levi, o personagem que viveu na novela Pantanal.

Em seu Instagram, ele publicou uma sequência de dez registros, alguns sozinhos e outros com Isabel Teixeira (48), Juliano Cazarré (41), Bella Campos (26), Alanis Guillen (24) e Thommy Schiavo (38).

“Photo dump do meu malvado favorito. TBT. Qual dessas cenas vocês gostaram mais?”, questionou o pai de Giulia Lins (22) e de Toni (1 mês).

Os fãs da novela lotaram a postagem do gato de comentários. “Você mandou muito no papel”, “gostei de todas”, “volta, Levi”, “o beijo no pé foi o ápice”, “da nem para escolher”, “você arrasou”, “todas as cenas foram perfeitas” e “você faz muita falta na trama”, disseram alguns.

Veja as cenas que Leandro Lima relembrou de Pantanal:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Lima (@leandrolimale)

