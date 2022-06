Leandro Lima mostra momentos inéditos do parto do filho, que nasceu no carro: ''Maior aventura da vida''

Após filho nascer no carro, Leandro Lima posta fotos e vídeos do parto e conta o que rolou

CARAS Digital Publicado em 08/06/2022, às 11h06

Desde a noite da última sexta-feira, 03, Leandro Lima (40) e Flávia Lucini (33) já são papais de Toni (5 dias), o bebê que nasceu no carro!

Após deixar a maternidade, o ator decidiu mostrar um pouquinho mais de como foi o parto -nada convencional- do menino.

Em seu Instagram, ele publicou vídeos do nascimento do herdeiro, da chegada ao hospital e algumas fotos deles lá.

“Ainda realizando a maior aventura da nossa vida, estava tudo certo na cabeça: malas do bebê prontas, organograma programado, check list anotado. Primeira contração, eu: ‘vou tomar banho, quando entrarem no ritmo coloco as malas no fusca (sim, queria ir de fusca) calmamente para a maternidade’”, começou o Levi, de Pantanal.

“Mas Toni de dentro da barriga olhou para os pais dele realmente se organizando pra tudo, e pensou: ‘não a adianta, vou nascer agora, rápido, são 2 horas de trabalho de parto sem contrações ritmadas e eu chego, no dia da minha vó Ozélia Lima e da minha irmã Giulia Lins. E foi assim, ainda bem que estávamos no carro espaçoso da Joana, nossa luz! Amiga, doula, psicóloga e a primeira grande beleza que o Toni deu de cara nesse mundo. Foi inusitado, foi lindo, com Louise do lado fazendo vídeos e dando apoio emocional e ativo (ariana também) o tio Yuri, que fez curso de fotógrafo de parto, selecionou referências, programou luz, carregou as baterias um mês antes e foi assim com todos os marinheiros de primeira viagem”, brincou em seguida.

“Toni veio para ensinar a navegar na tormenta, assim de cara! Sim, foi inusitado, mas foi com privilégio e apoio. Ficamos pensando hoje no tanto de crianças que nascem nas ruas sem nenhum amparo. No meio da nossa alegria veio essa reflexão… Mas não quero tratar disso agora quero só agradecer a Deus e as deusas que estiveram do nosso lado”, disse o gato ao final.

