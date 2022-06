Leandro Lima, de Pantanal, surpreende ao falar a idade da filha mais velha

Domingão com Huck

Leandro Lima, o Levi de Pantanal, choca Luciano Huck ao contar que tem uma filha que já é adulta

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 19h15

O ator Leandro Lima (40) deixou o apresentador Luciano Huck (50) de queixo caído ao revelar que tem uma filha de 21 anos de idade, a Giulia. Ele contou que teve a filha quando tinha apenas 18 anos de idade e brincou sobre não saber como conseguiu criar a menina. “Como dei conta? Nem eu sei, era muito novo”, declarou.

No Domingão com Huck, da Globo, o apresentador perguntou: “21 anos? Só? Essa conta não tá batendo. Você teve ela com quantos anos?”. E ele respondeu: “Eu tinha 18 anos quando tive ela”.

Então, Leandro ouviu um depoimento da filha, Giulia, na atração. “Oi, pai. Estou aqui para dizer o quanto eu te amo e aproveito para dizer o quanto eu te admiro, sempre admirei, e principalmente nessa fase de grandes realizações profissionais. Eu sei o quanto você desejou isso e como você ama a arte desde o princípio. Te amo”, disse ela.

Vale lembrar que Leandro Lima se tornou papai pela segunda vez no final da semana passada. O segundo filho dele, Toni, nasceu na sexta-feira, 3. "Dia 3 de junho se firma como o dia mais especial do ano pra mim! Minha mãe, minha filha e meu filho, nasceram nesse dia. Toni escolheu o dia e o jeito de nascer, provou mais uma vez que não temos controle de nada. Não adianta fechar planos e ideias", disse ele.

E ainda elogiou a esposa: "Aplaudo de pé a bravura da mamãe maravilha, Flavia Lucini. Outras maravilhas que estavam junto Louise D'Tuani e Joana Sepreny. Desejo boas vindas ao ToNi que já nasceu numa cena de filme de ação. Uma hora dessas conto a vocês a primeira aventura dele!".

Leandro Lima e a filha no Domingão com Huck: