Leandro Lima revela que o filho nasceu no carro: 'Cena de filme'

Intérprete do Levi no remake de Pantanal, Leandro Lima apresenta o filho caçula, que veio ao mundo dentro do carro

CARAS Digital Publicado em 05/06/2022, às 22h15

O ator Leandro Lima, que interpreta o Levi no remake da novela Pantanal, da Globo, revelou que o filho caçula, Toni, nasceu dentro do carro enquanto estavam indo para a maternidade. Em uma reportagem no Fantástico, ele contou que o bebê veio ao mundo apenas duas quadras após saírem de casa, às 21h27.

“A conclusão que a gente chegou é: tudo que a gente planejou deu errado. Mas toda a preparação que a gente fez, fez com que desse certo”, disse ele. A esposa dele, Flavia Lucini, sentiu o início do trabalho de parto em casa e ficou surpresa com a rapidez como tudo aconteceu. "Eu entrei em uma espécie de transe. Eu entrei no banheiro e eu lembro que ele falou: 'calma, só está começando'. E eu falei: 'se estiver só começando, eu vou morrer", relembrou ela.

Os dois chamaram uma amiga para ajudá-los depois do início do trabalho de parto e foi ela quem os orientou a ir para a maternidade. “Eu não tinha noção de que estava acontecendo. Ela [a amiga] falou: vai nascer no carro tá”, contou ele.

Por fim, Leandro Lima contou que nunca esperava que o filho poderia vir ao mundo deste jeito. “Já fiz muita coisa com personagem, mas nunca pensei nesta cena. Foi cena de filme”, disse ele.

Leandro Lima também é pai de Giulia, de 21 anos, fruto de relacionamento anterior.

Leandro Lima apresenta o filho recém-nascido: