Leandro Lima se despede de 'Pantanal' e é elogiado por atuação: ''Show de interpretação e beleza''

Ator Leandro Lima, o Levi de 'Pantanal', recebe elogios pelo desempenho na novela das nove após morte do personagem

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 10h11

O ator Leandro Lima (40) se despediu de seu personagem após dar um show no remake de Pantanal! O artista se despediu de Levi com a morte do peão no capítulo de segunda-feira, 13, da novela dos nove, escrita originalmente por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi.

Nas redes sociais, o ator foi muito elogiado pelo seu desempenho como Levi na produção. "Aplausos de pé pro Leandro Lima que fez todo mundo TORCER por uma morte. O cara provou ser um EXCELENTE ator com a trajetória do Levi e com tudo que fez a gente sentir (sem falar nas mais de 4 horas gravando a cena da morte). Vai pro inferno, Levi! Boa sorte, Leandro!", "Leandro Lima, você deu um show de atuação e interpretação! Que baita ator você é. Sucesso! Seu Levi entrou pra história. Maravilhoso!", "Grande atuação de Leandro Lima! Um ator que conseguiu atuar com o olhar! Show de interpretação e beleza", "Leandro Lima foi sensacional nesse personagem Levi. Vai fazer falta na paisagem natural do lugar", "Pantanal me surpreende cada segundo de capítulo", "Juma meteu chumbo no Levi e como sempre as aliadas do clã Marruá terminaram o serviço!!! Cena eletrizante, NOVELÃO", "Lembrando a sequência da morte do Levi, de fato é uma obra prima. Todos os planos, as sequências e a cor. Tudo. Importante exaltar algo tão belo na tv aberta", disseram alguns internautas no Twitter.

No capítulo, Levi tentou sequestrar Muda, e Juma, ciente do que poderia acontecer com a amiga, saiu em busca dela. Juma encontrou Levi em sua tapera e acabou acertando o peão com um tiro ao tentar desarmá-lo para livrar Muda. Ele conseguiu fugir de barco de Juma e Tibério, mas se desequilibrou e viu a embarcação naufragar no rio e foi devorado por piranhas em cena bem forte.

Leandro Lima contou como foi gravar a cena final em entrevista ao Gshow. "Foi significativa a gravação, porque foi uma despedida, nem sempre tem oportunidade de ordem que vai ao ar, me despedi do Levi e da equipe deste trabalho neste dia. Foi muito intenso!".

O ator revelou que a gravação da cena durou mais de quatro horas e que precisou ficar de roupa e bota dentro do rio. "O mais difícil foi manter energia em cima por horas. Ficar dentro da água com bota é dificuldade física que não é nada perto da dificuldade emocional", relatou ele, que se despediu do personagem. "É justo pelo o que ele faz até ali e é importante mostrar que uma relação que começa tóxica dificilmente se reverte em algo bom. O Levi nos mostra que ações tem consequências, mesmo eu sofrendo um pouco de saber que ele não está até o fim da novela".

Em seu feed no Instagram, Leandro publicou uma sequência de fotos em que aparece em cena. "O destino de Levi. Quem aí tem uma ideia diferente do que está prestes a acontecer? Quero ver nos comentários, quem sabe não mando para @brunoluperi e @davilacerda e conseguimos mudar essa parada. Obrigadooooo", agradeceu ele.

Confira a cena e os elogios dos internautas a Leandro Lima, o Levi de 'Pantanal':

Aplausos de pé pro Leandro Lima que fez todo mundo TORCER por uma morte. O cara provou ser um EXCELENTE ator com a trajetória do Levi e com tudo que fez a gente sentir (sem falar nas mais de 4 horas gravando a cena da morte). Vai pro inferno, Levi! Boa sorte, Leandro! #Pantanalpic.twitter.com/CRqNgtXh0c — gabriel fl!p that (@gabtavora) June 14, 2022

Leandro Lima você deu um show de atuação e interpretação! Que baita ator você é. Sucesso! Seu Levi entrou pra história. Maravilhoso!! #Pantanalpic.twitter.com/O9tST7A1Da — Gabriel Oliveira (@booyfromrio) June 14, 2022

lembrando a sequência da morte do Levi, de fato é uma obra prima.

todos os planos, as sequências e a cor. tudo. importante exaltar algo tão belo na tv aberta.#pantal#voltaLevi — alô pantanal alô pantanal (@bbdavibb) June 14, 2022

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leandro Lima (@leandrolimale)

Leandro Lima mostra momentos inéditos do parto do filho

O filho de Leandro Lima e Flávia Lucini (33), o pequeno Toni, nasceu no carro no dia 03 de junho. Na web, o ator mostrou um pouco mais como foi o parto nada convencional do bebê. “Toni de dentro da barriga olhou para os pais dele realmente se organizando pra tudo, e pensou: ‘não a adianta, vou nascer agora, rápido, são 2 horas de trabalho de parto sem contrações ritmadas e eu chego, no dia da minha vó Ozélia Lima e da minha irmã Giulia Lins. E foi assim, ainda bem que estávamos no carro espaçoso da Joana, nossa luz! Amiga, doula, psicóloga e a primeira grande beleza que o Toni deu de cara nesse mundo. Foi inusitado, foi lindo, com Louise do lado fazendo vídeos e dando apoio emocional e ativo (ariana também) o tio Yuri, que fez curso de fotógrafo de parto, selecionou referências, programou luz, carregou as baterias um mês antes e foi assim com todos os marinheiros de primeira viagem”, brincou o famoso.