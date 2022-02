Lara vai para cama com Ravi em 'Um Lugar ao Sol'

Mocinha Lara vai para cama com Ravi na novela 'Um Lugar ao Sol'

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 11h19

Um casal um tanto quanto improvável está prestes a ser formado na novela Um Lugar ao Sol, de Lícia Manzo.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, a mocinha Lara (Andréia Horta) entrará na frente de Thaiane (Georgina Castro) e deixará a prima arrasada na história.

A cozinheira do folhetim da TV Globo, mesmo sabendo do interesse da mineira em seu até então amigo, irá mesmo para a cama com o ex-mororista Ravi (Juan Paiva).

Novo romance

Além da noite de paixão, Lara começará um romance com o colega de Christian/Renato (Cauã Reymond) na reta final da novela das nove, deixando o empresário furioso com os dois na trama.